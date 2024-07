Toutes les bonnes choses ont une fin. Et dans le monde du jeu vidéo comme ailleurs, la fermeture d'un lieu important ou d'un serveur laisse toujours un goût d'amertume dans la bouche. Quand on est de nature nostalgique, le sentiment est souvent encore plus intense. Cette fois, cela concerne la Xbox et, plus largement, Microsoft. La fin d'une époque se déroule devant nos yeux.

La fin d'une ère pour Xbox

Le 29 juillet 2024 a marqué une date importante dans l'industrie du jeu vidéo : le Xbox 360 Marketplace a officiellement fermé ses portes, après près de 19 ans de service. Cette fermeture signifie que les joueurs ne pourront plus acheter les titres disponibles sur cette plateforme.

Lancé avec la Xbox 360, le Marketplace a permis aux joueurs d'accéder à une vaste bibliothèque de jeux et de contenus téléchargeables. Microsoft avait annoncé la fermeture un an à l'avance, en août 2023, laissant le temps aux utilisateurs de profiter une dernière fois de cette plateforme. Malgré cette anticipation, la fermeture reste une nouvelle désolante, notamment pour ceux attachés à la préservation des jeux vidéo.

Larry Hryb, connu sous le nom de Major Nelson, a exprimé ses sentiments sur les réseaux sociaux. "Après presque 19 ans, toutes les bonnes choses ont une fin", a-t-il déclaré. Hryb, ancienne figure emblématique de la marque Xbox, a partagé sa gratitude envers les joueurs et son plaisir d'avoir été impliqué dans la promotion et le développement du Marketplace.

Heureusement, les utilisateurs conservent l'accès aux jeux et contenus qu'ils ont déjà achetés. Tant que leurs comptes restent actifs, ils pourront télécharger et jouer à leurs jeux sans restriction. Cependant, l'avenir de ces serveurs reste incertain et dépendra des décisions futures de Microsoft.

Outre la fermeture du Marketplace, l'application Microsoft Movies & TV ne fonctionnera plus sur les consoles Xbox 360. Cela signifie que les utilisateurs ne pourront plus visionner leurs films et séries sur cette console. Décidément...

