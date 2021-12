Parce qu'il n'y a donc pas que les blockbusters chartés dans la vie, la cérémonie de récompenses et de publicités The Game Awards sera une nouvelle fois partenaire du label [email protected] Xbox. Microsoft annonce donc une nouvelle salve de 36 démos téléchargeables sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Les nombreuses démos en question seront disponibles jusqu'au 21 décembre, mais le constructeur tient une fois encore à préciser le contexte dans lequel ces version d'essai sont ici proposées :

Ce ne sont pas des démos de jeu au sens où vous pouvez l’entendre habituellement. D’ordinaire, les démos sont conçues à la fin du processus de développement (ou presque) et donnent un aperçu de la version finale. Ici, nous parlons notamment de démos de jeux en cours de développement et certains ne sortiront pas avant longtemps. Gardez donc en tête que la plupart de ces démos concernent des titres en cours de conception et ne représentent donc pas leur version finale à venir, les développeurs continueront bien sûr à peaufiner et à mettre leurs titres à jour avant leurs sorties.

Vous voici désormais aussi prêts que le jeu éponyme de 2017, voici donc sans plus tarder la liste desdites démos, disponibles sur Xbox One et Xbox Series X|S :

Apico (Whitethorn Digital/TNgineers)

(Whitethorn Digital/TNgineers) Aspire: Ina’s Tale (Untold Tales/Wondernauts Studio)

(Untold Tales/Wondernauts Studio) Aztech Forgotten Gods (Lienzo)

(Lienzo) Best Month Ever! (Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio)

(Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio) Blacktail (The Parasight)

(The Parasight) Blind Fate: Edo no Yami (101XP/Troglobytes Games)

(101XP/Troglobytes Games) Breakers Collection (QUByte Interactive)

(QUByte Interactive) Castle on the Coast (Klabater/Big Heart Productions)

(Klabater/Big Heart Productions) Chenso Club (Aurora Punks/Pixadome)

(Aurora Punks/Pixadome) Death Trash (Crafting Legends)

(Crafting Legends) Demon Turf (Playtonic Games/Fabraz)

(Playtonic Games/Fabraz) Flewfie’s Adventure (Valorware LTD)

(Valorware LTD) Freshly Frosted (The Quantum Astrophysicists Guild)

(The Quantum Astrophysicists Guild) Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)

(Playtra Games) Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Interactive/Província Studio)

(QUByte Interactive/Província Studio) Justice Sucks: Recharged (Samurai Punk)

(Samurai Punk) Kraken Academy!! (Fellow Traveller/Happy Broccoli Games)

(Fellow Traveller/Happy Broccoli Games) Lonesome Village (Ogre Pixel)

(Ogre Pixel) Loot River (straka.studio)

(straka.studio) Mind Scanners (Brave At Night/The Outer Zone)

(Brave At Night/The Outer Zone) Nobody Saves the World (Drinkbox Studios)

(Drinkbox Studios) Outbreak: Contagious Memories (Dead Drop Studios)

(Dead Drop Studios) Overpass: Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean)

(The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean) Princess Farmer (Whitethorn Games/Samobee Games)

(Whitethorn Games/Samobee Games) Raccoo Venture (QUByte Interactive/Diego Ras)

(QUByte Interactive/Diego Ras) Space Boat (Recombobulator Games)

(Recombobulator Games) Spacelines From the Far Out (Skystone Games/Coffeenauts)

(Skystone Games/Coffeenauts) Super Toy Cars Offroad (Eclipse Games)

(Eclipse Games) The Chase of Ellen (Nick Silverstein)

(Nick Silverstein) The Darkest Tales (101XP/Trinity Team)

(101XP/Trinity Team) The Gardener and the Wild Vines (Finite Reflection Studios)

(Finite Reflection Studios) The Last Oricru (Koch Media/Prime Matter/GoldKnights)

(Koch Media/Prime Matter/GoldKnights) The Tale of Bistun (Black Cube Games)

(Black Cube Games) Treasures of the Aegean (Numskull Games/Undercoders)

(Numskull Games/Undercoders) Tunic (Finji/Isometricorp)

(Finji/Isometricorp) What Lies in the Multiverse (Untold Tales/Studio Voyager)

Ne tardez pas trop à trouver votre bonheur parmi cette liste conséquente, puisque les démos du [email protected] Xbox Winter Game Fest ne seront disponibles que jusqu'au 21 décembre.