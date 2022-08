Quand des anciens de The Elder Scrolls et de Fallout développent une nouvelle licence, ça donne Wyrdsong. Voici ce que l'on sait sur projet particulièrement ambitieux.

La conférence d’ouverture de la Gamescom 2022 nous a réservé son lot de nouvelles annonces. En plus du très prometteur Where Winds Meet, des vétérans de The Elder Scrolls et Fallout ont annoncé Wyrdsong. Voici ce que l’on sait sur ce RPG en monde ouvert ambitieux.

Wyrdsong, le RPG en monde ouvert d'anciens de Skyrim

Something Wicked Games a annoncé son premier jeu. Ce jeu studio a été fondé par Jeff Gardiner, producteur sur la série Fallout, ainsi que quelques anciens de Bethesda/Obsidian ayant travaillé eux aussi sur la série post-apocalyptique et sur The Elder Scrolls. Tout ce petit monde s’affaire actuellement sur Wyrdsong, un RPG en monde ouvert surnaturel se déroulant dans un Portugal fictif du Moyen Age.

Ce projet aux quelque 13 millions de dollars de financement de NetEase ne puisera pas ses inspirations uniquement dans les travaux précédents des développeurs. Il empruntera en effet un peu de Divinity Original Sin, Baldur’s Gate ou encore les premiers projets de Piranha Bytes (série Gothic). Question histoire et gameplay, les développeurs restent timides sur le sujet. On sait cependant que les joueurs pourront créer un personnage de toutes pièces et qu’il y aura les mécaniques traditionnelles d’un RPG (quêtes annexes, combats ect.) et l’accent sera mis sur la narration et la notion de choix. Le jeu est actuellement en pré-alpha et développé sur Unreal Engine 5. Ma date de sortie, les fonctionnalités multijoueurs et les plateformes seront annoncées ultérieurement