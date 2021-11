Après la catastrophe industrielle qu’a été WWE 2K20, 2K et son studio Visual Concepts ont pris le temps de la réflexion. Comme les fans de jeux de catch le savent bien, cela a mené à l’absence d’un nouvel épisode l’année dernière. Et si WWE 2K22 sortira plus tard que prévu initialement, son éditeur a en revanche décidé de révéler en avance quelques informations à son sujet.

2K vient de dévoiler sa Hit List, appellation désignant les 10 innovations majeures qu’il souhaite proposer dans WWE 2K22. Plus tôt cette semaine, nous avons pu assister à une conférence via Zoom dédiée à WWE 2K22. Au cours de cette dernière des membres de l’équipe du jeu nous ont brièvement expliqué ce à quoi correspondent les différents points de la liste.

D’après 2K, WWE 2K22 est le jeu WWE le plus ambitieux sur lequel ils ont jamais travaillé. Les développeurs expliquent que le jeu est le mélange de leur vision et des retours des joueurs. Ils affirment en effet avoir passé énormément de temps à écouter les avis des joueurs et à étudier leurs demandes.

Pour ce qui est de sa Hit List pour WWE 2K22, elle est composée de 10 « innovations. » Les voici telles qu’elles nous ont été présentées par Visual Concepts :

Moteur de jeu repensé

Pour commencer, 2K affirme avoir reconstruit les moteurs à la fois de gameplay et d’animation. Plus de 30.000 mouvements déjà présents par le passé ont été réintégrés. Et à ces derniers, plus de 5.000 nouveaux mouvements ont été ajoutés. Le timing du jeu a été totalement revu et les développeurs promettent un meilleur temps de réponse manette en main.

Nouvelles commandes

Les développeurs souhaitent que le joueurs aient le contrôle sur tous les coups. Le système de combo a de plus été simplifié. Et comme indiqué plus haut, le temps de réponse a été raccourci.

Graphismes épatants

Visual Concepts explique que les particules, les textures et les shakers ont tous été revus. Même constat pour les angles de caméra et la gestion de la lumière. L’équipe du jeu veut ainsi proposer des graphismes plus réalistes. Elle explique par ailleurs que les Superstars ont été rescannées. Et que le processus est toujours réalisé à l’aide du même système que celui utilisé pour les NBA 2K.

Présentation immersive

L’ambiance sonore a elle aussi été revue. VC parle de l’enregistrement de nombreuses heures de nouveaux commentaires. Les différents bruitages ont également été modifiés avec, par exemple, l’ajout de sons liés à l’anticipation du public. Ici aussi, les changements apportés aux angles de caméra jouent un rôle. Le but étant de reproduire ce qui se passe dans les émissions de la WWE plus fidèlement que jamais.

Nouveau WWE 2K Showcase

Le mode solo de WWE 2K est de retour. Le thème de cet épisode est les matchs les plus légendaires de certaines Superstars. Les matchs à objectifs sont entrecoupés d’interviews, de documentaires, etc.

Mon MG

Le mode General Manager issu de la série des Smackdown vs Raw est enfin de retour. Le joueur doit ici faire passer sa ligue de petits gymnases à des émissions en prime time à la télévision. Pour y arriver, il devra évidemment gérer des choses comme les contrats, la draft, etc. 2K promet plus d’informations à son sujet en février prochain.

MaFaction

Ici, le joueur droit créer, gérer et améliorer son groupe de catcheurs. C’est un mode solo dans lequel se déroulent des événements hebdomadaires. 2K précise à ce propos que c’est le seul mode dans lequel se trouvent des microtransactions. Celles-ci ne sont cependant pas de type « pay to win. » Et la monnaie virtuelle utilisable ici peut également être gagnée dans d’autres modes.

MonASCENSION

Il s’agit ici d’un équivalent au mode MaCarrière. Le joueur utilise sa Superstar (homme ou femme) créée et la suit tout au long de sa carrière. Ce mode proposera des embranchements et des quêtes annexes se débloqueront en fonction des choix effectués par le joueur.

Mode Univers

Le Mode Univers est donc de retour. Le studio promet cependant un plus grand nombre d’options.

Outils de création

Pour terminer, 2K promet un plus grand nombre de types de corps. Le studio américain évoque par ailleurs la possibilité de créer le personnage (au sens personnalité) de son catcheur créé.

À l’origine, cette Hit List devait être dévoilée en janvier prochain. 2K a donc pris un peu d’avance sur son planning. Il promet cependant qu’il entrera davantage dans les détails en tout début d’année prochaine.

En conclusion, rappelons que WWE 2K22 sortira en mars 2022 pendant la "WrestleMania Season." Les plates-formes qui recevront le jeu n’ont pas encore été officialisées. Il ne serait cependant pas étonnant que le jeu sorte sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.

Que vous inspire cette Hit List WWE 2K22 ? Pensez-vous Visual Concepts capable de redresser la barre ? Qu’espérez-vous de WWE 2K22 ? Que dites-vous du premier aperçu de ses graphismes ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.