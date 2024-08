Le monde des jeux de course automobile s'apprête à accueillir une nouvelle entrée fracassante. Avec l'annonce de Wreckfest 2 par Bugbear Entertainment et THQ Nordic. Après le succès de Wreckfest, sorti en 2018, cette suite promet d'apporter une expérience encore plus intense et délirante. Où les collisions spectaculaires et la destruction massive sont au cœur de l'action. Le trailer envoie clairement du lourd.

Wreckfest 2 casse tout sur son passage

Depuis sa sortie, Wreckfest a su séduire les joueurs grâce à son approche unique de la course automobile. Centrée sur la destruction et le chaos. Contrairement aux simulations de course plus réalistes, Wreckfest propose une expérience ludique où le plaisir de la destruction est mis en avant. Avec Wreckfest 2, Bugbear Entertainment et THQ Nordic semblent bien décidés à pousser encore plus loin les limites de la série.

La bande-annonce de l'annonce de Wreckfest 2 donne le ton. Aec des images de voitures se percutant violemment, projetant des morceaux de carrosserie dans toutes les directions. Les conducteurs, désormais plus expressifs, réagissent avec des gestes et des expressions faciales animées lorsqu'ils sont impliqués dans des collisions. Ce niveau de détail ajouté promet d'améliorer l'immersion et le réalisme du jeu, tout en gardant son côté déjanté.

Parmi les nouveautés de Wreckfest 2, le système de personnalisation des voitures fait figure de grand changement. Les joueurs pourront désormais personnaliser chaque pièce de leur véhicule, de la peinture aux autocollants, en passant par les dommages visibles et la rouille. Cette personnalisation approfondie permettra aux joueurs de créer des voitures vraiment uniques, prêtes à affronter la destruction sur la piste.

Wreckfest 2 utilise une nouvelle version du moteur ROMU développé par Bugbear Entertainment. Ce moteur est capable de gérer des effets de déformation des véhicules encore plus élaborés. Les portes qui se détachent, les pots d'échappement qui pendouillent et les pneus qui se détachent en rebondissant sont autant de détails qui enrichissent l'expérience de destruction du jeu.

Source : THQ Nordic