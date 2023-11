Après le nouveau héros d'Overwatch 2, disponible gratuitement pendant une durée très limitée, il est temps de parler de WoW qui ne pouvait pas manquer la Blizzcon 2023. Et le MMO culte n'a pas uniquement fait acte de présence, bien au contraire. Chris Metzen, directeur créatif exécutif, a fait office de Père Noël pendant quelques minutes avec la révélation des prochaines nouveautés de World of Warcraft. « Le projet le plus ambitieux depuis la sortie du jeu il y a plus de 20 ans » d'après Blizzard Entertainment.

WoW lance sa grande saga l'Âme-monde, les nouveautés

WoW était donc de la Blizzcon 2023 et a enflammé le Convention Center d'Anaheim en annonçant la saga de Âme-monde. Un projet d'une vaste ampleur qui est composé de trois extensions : The War Within, Midnight et The Last Titan. « Débutant avec The War Within, la saga de l’Âme-monde a été conçue pour redonner aux joueurs et joueuses du monde entier le plaisir d’explorer Azeroth pour la première fois. Pour les joueuses et joueurs plus chevronnés, c’est un héritage vieux de 20 ans. Pour les personnes qui n’ont jamais foulé le sol d’Azeroth, il s’agit d’une toute nouvelle aventure » a déclaré la productrice exécutive Holly Longdale.

John Hight, directeur général de WoW, parle pour sa part d'aventures « épiques » et indique que ces extensions, même si elles peuvent être appréciées de façon autonome, forment un ensemble plus important. « The War Within, Midnight et The Last Titan représentent l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de World of Warcraft. Ces extensions sont conçues comme des récits autonomes s’inscrivant dans un scénario plus large ». The War Within traitera d'une rencontre avec une ancienne civilation, alors que les héroïnes et héros de l'Alliance comme de la Horde sont sujets à des visions. « Certaines appartiennent à la Lumière, tandis que d’autres sont tournées vers un destin alternatif plus sombre » apprend t-on.

Dans WoW The War Within, les joueurs pourront atteindre le niveau 80 et explorer de nouvelles zones - à l'image d'Azj-Kahet, l'Île de Dorm, les Abîmes retentissants, Sainte-chute - donjons et raids. Une race alliée inédite, les Terrestres sera aussi jouable. Cette première extension permettra également de dompter de nouveaux talents, dont certains inspirés de Warcraft tels que le forestier-sombre ou le long-voyant, voire d'améliorer les montures avec le vol dynamique.

Trois éditions pour World of Warcraft The War Within

La première extension de la saga l'Âme-monde de WoW, The War Within, sortira en 2024. La date de sortie définitive sera communiquée plus tard, mais on a déjà le listing des différentes éditions avec leurs prix. À noter que les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique Battle.net.

World of Warcraft The War Within - Base Edition

Prix : 49,99€

Contenu :

Préachat de World of Warcraft: The War Within

Accès à World of Warcraft: Dragonflight

Sésame amélioré pour le niveau 70 pour se plonger immédiatement dans Gardiens du Rêve, la prochaine mise à jour de contenu de Dragonflight

500 deniers

WoW The War Within - Heroic Edition

Prix : 69,99€

Contenu :

Contenu de la Base Edition

Monture Chevaucheur de tempête algarien et accès à des courses spéciales pour le vol dynamique

Ensemble de transmogrification : costume de chevaucheur de tempête

250 deniers supplémentaires pour un total de 750

World of Warcraft The War Within - Epic Edition

Prix : 89,99€

Contenu :

Contenu de la Base Edition et de l’Heroic Edition

Accès à la bêta de WoW: The War Within

Accès anticipé, au minimum 3 jours avant le lancement de l’extension

Mascotte Bourrasque, le rejeton de la tempête

Jouet Griffon des tempêtes de bac à sable

250 deniers supplémentaires pour un total de 1 000

30 jours de temps de jeu

On vous laisse avec la cinématique de cette première extension WoW The War Within. Une bande-annonce superbe qui a mis tout le monde. « Vraiment Blizzard et les cinématiques c'est tellement au dessus de tout, ils sont monstrueux ! »; « On peut dire ce qu'on veut de WoW, mais il ne nous décevra jamais côté bande d'annonce »; « Cette cinématique m'a donné la larme a l'œil. Chris Metzen, tellement Heureux de le revoir sur le projet. La première fois que je préco instant » estiment plusieurs d'entre eux.