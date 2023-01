Saber Interactive a des cadeaux un peu en retard pour tous les joueurs PS5, Xbox Series et PC de World War Z Aftermath mais ça vaut l'attente. Voici les nouveautés des prochains jours.

La chasse aux zombies de World War Z Aftermath va bientôt rouvrir avec une mise à jour gratuite.

Un patch nouvelle génération pour World War Z Aftermath

World War Z Aftermath est la version améliorée du World War Z de Saber Interactive qui ajoute des nouveaux personnages, lieux (Rome, Russie...) et ennemis, une vue subjective ou même à un système de jeu au corps-à-corps révisé. Bref, l'édition ultime qui renferme tous les contenus sortis depuis 2019.

Qu'est-ce que le studio peut faire de mieux ? Apporter la 4K à 60fps sur PS5, Xbox Series X|S et PC via un patch new-gen officiel dès le 24 janvier prochain, sachant que le titre tournait auparavant en mode rétrocompatibilité sur les consoles de nouvelle génération. Et ce sera totalement si vous avez déjà le jeu en votre possession, même pour WWZ de base.

En revanche, une autre grosse nouveauté réservée à Aftermath arrive : le mode Horde XL. C'est pareil que le mode Horde standard, mais au milieu des vagues d'ennemis classiques, il y en aura une composée de plus de 1 000 zombies avides de chair fraîche. De nouvelles armes « dévastatrices et mortelles » vous permettront d'éviter de passer l'arme à gauche, avec un remaniement du système de progression pour ces dernières.

World War Z Aftermath est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.