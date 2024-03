Avez sa nouvelle mise à jour, World of Warcraft fait un virage à 180 degrés et propose un mode de jeu très différent de ce à quoi il nous a habitués...

Le célèbre MMORPG World of Warcraft fêtera ses 20 ans cette année. Pourtant, malgré l'âge , le jeu continue de réunir des joueurs, grâce à des mises à jour régulières et à des événements. Ce mois-ci, Blizzard a décidé d’innover en s’inspirant du genre le plus populaire auprès des plus jeunes.

World of Warcraft se la joue Battle Royale

Non, vous ne rêvez pas : World of Warcraft intègre bel et bien du battle royale dans sa mise à jour « Plunderstorm ». Dans ce mode inspiré du monde de la piraterie, 60 joueurs s’affronteront jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ces combats auront lieu sur la zone - les hautes terres Arathies — et dureront environ une quinzaine de minutes. Comme dans Fortnite et sa tempête, la zone de jeu se rétrécira progressivement, ce qui rendra inévitables les confrontations.

Dans Plunderstorm, il n’y aura pas de constructions, de danses ou d’armes à feu à la Fortnite. Chaque joueur devra utiliser des compétences propres à World of Warcraft, pour venir à bout des autres. De nombreuses récompenses sont à la clef. Sur le site officiel, on découvre par exemple la monture Perroquet de seigneur du pillage, la mascotte crabe Bubulle ou des objets ornementaux de brigand. Si vous voulez explorer ce mode PvP, c’est très simple : il vous suffit d’avoir un abonnement à World of Warcraft. La bonne nouvelle c’est que vous pourrez la tester sans jamais avoir touché à WOW avant, et sans connaître cet univers. Toutefois, cette update ne sera disponible que pendant six semaines, à compter du 20 mars. Il n’y a aucune garantie qu’elle soit, plus tard, intégrée au jeu de base.

D'autres évènements similaires dans le futur ?

Avec cet événement, on dirait bien que Blizzard tente d’expérimenter de nouveaux styles de jeu, grâce à de nouvelles équipes. Rappelez-vous, en 2022, Blizzard avait fait l’acquisition du studio Proletariat. Ce dernier est surtout connu pour avoir développé Spellbreak, un battle royale gratuit. Il est donc très probable que ces salariés se soient retrouvés à travailler sur Plunderstorm.

L’année dernière, plusieurs développeurs de chez Blizzard avaient exprimé leur souhait de tenter de nouvelles mécaniques avec un système de saison, quitte à délaisser le MMORPG dans sa forme actuelle. « [Ce système] permettra d’expérimenter, d’essayer certaines choses dans des limites raisonnables et idéalement d’en tirer des leçons : que pourrions-nous faire dans les saisons à venir ? Y a-t-il des modifications ou des aspects que les joueurs apprécient tellement qu’ils pourraient être intégrés de façon permanente. », avait déclaré Timothy Jones à PC Gamer.