Pour rappel, World of Warcraft et sa licence en général ont fait l'objet la semaine dernière d'un double anniversaire. D'un côté les 30 ans de la franchise lancée par le genre STR, avec justement la sortie en Remaster des deux premiers opus et une version 2.0 du très controversé Warcraft 3 Reforged, puis les 20 ans du MMO mastodonte de Blizzard via un somptueux concert. C'est justement sur cette thématique que reposent trois nouveaux collectors actuellement précommande.

De nouveaux collectors pour célébrer la musique de World of Warcraft

Blizzard doit certainement beaucoup à World of Warcraft, et le MMO doit en retour beaucoup de son succès à son fantastique univers d'Azeroth, mais aussi à sa bande-son iconique. Notre aventure au fil de ses nombreux extensions n'aurait pas eu la même saveur sans des musiques marquantes. Qu'il s'agisse d'envolées épiques, de musiques d'ambiance dans les tréfonds de Fossoyeuse, ou des entraînantes balades dans les tavernes, l'OST de World of Warcraft régale les oreilles de ses joueurs depuis maintenant 20 ans.

À ce titre, trois collectors prenant la forme de vinyles sont actuellement disponibles en précommande chez Fnac. Le plus gros morceau est baptisé « 20 Years of Music », reprenant justement les compositions du récent concert anniversaire du MMO. Il comporte quatre volumes aux couleurs du jeu, au tarif de 89,99 euros. Celui-ci sera disponible à partir du 31 mars 2025.

Nous avons ensuite deux vinyles individuels qui peuvent valoir le coup d'oreille. D'un côté, un vinyle sobrement appelé World of Warcraft, s'intéressant quant à lui à la musique de l'œuvre originale lancée en 2004. Arrive ensuite le vinyle centré sur Burning Crusade, la première extension du MMO, mettant en vedette l'iconique Illidan Hurlorage. Tous deux sont proposés au tarif de 49,99 euros et seront disponibles à partir du 6 décembre 2024.