Après plusieurs mois de polémiques à propos de l'atmosphère toxique au sein de son entreprise, Blizzard souhaite se faire bien voir et proposer des changements pour World of Warcraft.

Avec l'extension à venir Dragonflight pour un certain World of Warcraft, Blizzard souhaite opérer des changements pour se montrer plus inclusif. Pour se faire, l'éditeur/développeur va s'attaquer à l'éditeur de personnage et notamment au fait de pouvoir choisir entre un personnage masculin et féminin.

Une liste de changements à venir pour World of Warcraft ?

Ainsi, avec cette extension il n’est plus question de choisir entre un corps masculin ou un corps féminin, les options proposées affichent maintenant “Corps 1” et “Corps 2”. Et visiblement, cela va surement aller plus loin puisque des date miners ont pu repérer des données qui indiqueraient l'ajout de différentes options de voix ainsi qu’un choix des pronoms pour les personnages... Le tout serait en préparation et donc dans les tuyaux.

Après des mois de polémiques sur l'atmosphère toxique et les plaintes au sein de son entreprise, difficile de savoir si ce genre de changement est purement marketing ou avec un véritable fondement inclusif. Simple hasard de calendrier ? On vous laissera évidemment juger de la chose. De notre coté nous restons bien entendu neutre.

Pas le premier jeu à proposer ce genre de feature

Notons que le très attendu Starfield devrait aussi emprunter cette voie et proposer un éditeur de personnage inclusif sans véritable mention d'homme et femme. C'était déjà aussi un peu le cas au sein de Cyberpunk 2077.

Prévue pour fin 2022, la nouvelle extension mettant les dragons à l’honneur devrait proposer des montures exclusives et un nouveau système de vol ainsi qu'une nouvelle zone.