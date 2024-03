Vous jouez à World of Warcraft ? Dans ce cas, ne bougez pas, on a une bonne nouvelle pour vous : il y a du contenu gratuit à obtenir. Par contre, il ne faut pas traîner.

World of Warcraft a aujourd'hui un âge vénérable, mais il ne lâche pas sa communauté pour autant. Sa feuille de route pour 2024 est bien chargée, et de temps à autre, Blizzard a des petits cadeaux en réserve pour les joueurs. C'est le cas en ce moment même. Dès aujourd'hui, vous avez l'opportunité de récupérer une récompense, et ce, gratuitement. Le seul hic, c'est que tout le monde ne pourra pas en profiter. Il y a une condition bien précise à respecter, et vous la connaissez sûrement.

Du contenu gratuit pour World of Warcraft, à une condition

Vous voyez le coup venir ? Il faut être abonné à Amazon Prime Gaming pour pouvoir profiter de cette offre alléchante. Du coup, si vous n'avez pas un compte, ça va vous passer sous le nez. Après, on a une astuce pour vous : demander à quelqu'un de vous en prêter un. Vous récupérez l'objet en question, ni vu ni connu. Bon, du coup, à quoi est-ce qu'on a affaire ? Il s'agit de la Tabard of Frost, une tenue spéciale qui est idéale à porter lorsqu'on approche de l'hiver sur World of Warcraft. Pour information, ce transmog peut être utilisé à n'importe quel niveau.

En vérité, ce contenu gratuit n'est pas une grosse surprise pour la plupart des joueurs. En effet, ça fait un bon moment que Blizzard s'est associé à Prime Gaming dans le but de régaler la communauté. Parfois, on a même l'occasion de s'emparer de montures extrêmement rares. C'était le cas en décembre dernier, avec le fameux Palefroi des vents. Une créature bien connue de Pandarie. Quoi qu'il en soit, une dernière précision s'impose. Vous avez jusqu'au 26 mars prochain pour obtenir la récompense gratuite. Cela vous laisse 25 jours, ce qui est amplement suffisant.

Avant de partir, vous avez peut-être envie de connaître le moyen d'avoir accès à ce contenu gratuit. Rassurez-vous, la procédure est simple comme bonjour. D'abord, il faut se rendre... sur la page dédiée à ce beau cadeau pour World of Warcraft. Ensuite, vous allez devoir lier vos comptes Battle.net et Amazon. Une fois que ce sera fait, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le gros bouton bleu (difficile à rater) et c'est dans la poche. Finissez simplement par lancer l’application de Blizzard depuis votre PC pour accéder à la bibliothèque. Maintenant, foncez !