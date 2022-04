Petite bourde de Blizzard ? Le nom de la attendue neuvième extension ô combien de World of Warcraft et une potentielle image promotionnelle circulent sur le net.

Alors que Blizzard doit présenter plus en détail l’avenir de son MMO emblématique, le géant américain pourrait avoir vendu la mèche plus tôt que prévu. Résultat, le nom de la neuvième extension et son nom seraient déjà connus.

Le nom de la prochaine extension de World of Warcraft connu ?

La prochaine extension de World of Warcraft dévoilée à l’avance ? Alors que le nouveau DLC de WoW doit s’annoncer en grande pompe lors d’une présentation ce 19 avril, voilà que des premiers leaks potentiels commencent à pulluler sur la toile. Il se pourrait néanmoins que l’on tienne déjà le nom de la prochaine extension du MMORPG et son thème. La source ? Blizzard lui-même, ou plutôt le code source de son site officiel.

Le site spécialisé Wowhead et quelques utilisateurs ont fouillé dans les entrailles du site jusqu’à découvrir la mention «Dragonflight». Un mot repéré à plusieurs reprises et sous trois formes : base, épique et héroïque. Des occurrences qui pourraient correspondre aux différentes versions disponibles à chaque sortie de DLC de World of Warcraft, toutes comprenant leurs lots de bonus supplémentaires.

Les dragons à l'honneur

Cette mention de World of Warcraft Dragonflight laisse clairement entendre que les dragons seraient au cœur de la prochaine aventure. Certains tendent à penser que ce serait un poisson d’avril bien caché de l'éditeur tandis que d’autres estiment que l’information est authentique. D’autant qu’elle tend à confirmer d’autres éléments dataminés il y a quelques semaines, faisant également mention de montures et d’objets draconiques. Rappelons que dans l’univers de World of Warcraft, un vol à dos de dragon représente la famille d’un des cinq Aspects draconiques, identifiés par les couleurs rouge, vert, noir, or et bleu. Leur dernière apparition dans le jeu remontait à Cataclysm, avec Neltharion, celui qui fut autrefois l'Aspect de la Terre.

Dans le même temps, une supposée image promotionnelle de Dragonflight a commencé à circuler sur la toile. On y voit ce qui semble être un portrait d’Alexstrasza la Lieuse de Vie, l'Aspect du Vol draconique rouge et le logo de l’extension. Une fois encore, les pincettes restent de rigueur d’autant que les canulars bien faits sont nombreux dans l’univers de Wow.