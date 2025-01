Message à l'attention des joueuses et des joueurs de World of Warcraft. Un joli cadeau est disponible pour tout le monde. Voici comment le récupérer.

L’année commence en beauté pour les inconditionnels de World of Warcraft. Pour célébrer le redéploiement de Plunderstorm, Blizzard a décidé de marquer le coup en gâtant l’ensemble des joueurs. Pendant plusieurs jours, l’éditeur américain leur offre la possibilité de mettre la main sur un cadeau exclusif, et on vous rassure il n’y aura besoin d’abonnement. C’est entièrement gratuit.

Un joli cadeau pour les joueurs de World of Warcraft

Blizzard se montre généreux en ce début d’année. En plus d’offrir une dizaine de cadeaux aux joueuses et joueurs d’Overwatch 2, l’éditeur américain avait aussi un petit quelque chose dans sa hotte pour les joueurs de World of Warcraft. Il s’est en effet de nouveau associé à Amazon pour offrir une récompense in-game via des Twitch Drops. On rappelle si besoin est que ce système permet à tout le monde de mettre la main sur du contenu gratuit simplement en regardant (ou en laissant tourner en tâche de fond pour les flemmards) des lives de certains créateurs.

Il sera ainsi possible de récupérer un cosmétique exclusif, la Cible Azur du lâche, en visionnant quatre heures de stream de World of Warcraft. Il n'est évidemment nullement nécessaire de rester non-stop devant son écran, ni de regarder qu'un seul streamer. Les heures se cumulent automatiquement.

©Blizzard

Pour récupérer ce cadeau de WoW, rien de plus simple, mais vous avez jusqu'au 4 février 2025 à 19h00 pour faire la manipulation suivante. Pour mémoire, vous n'êtes pas obligé de rester scotché devant votre écran, vous pouvez très bien laisser tourner un stream tourner en coupant le son. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops de World of Warcraft :

Allez sur Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à World of Warcraft pendant au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

pour obtenir l'intégralité des contenus Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Pour rappel, il est possible de suivre suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra d'ailleurs pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de World of Warcraft sur cette même page, autrement ils disparaîtront. Une fois fait, il vous suffira ensuite de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses » et le tour sera joué.

Source : Blizzard