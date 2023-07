Les collaborations entre deux jeux vidéo c'est un peu la mode actuellement et partant de ce postulat, World of Warcraft semble vouloir s'offrir un partenariat avec un certain Fortnite.

Que se passe t-il quand on additionne deux mastodontes du jeu vidéo ensemble ? C'est justement la question qui se pose pour World of Warcraft et...Fortnite qui semblent préparer ensemble une collaboration à en juger par de récentes informations de dataminer. Ca ne serait pas la première que le fameux Battle Royale se frotte à d'autres licences.

Un peu de Fortnite dans votre World of Warcraft

Depuis ses débuts, Fortnite a réalisé de très nombreuses collaborations avec un nombre impressionnant de franchises. On peut notamment citer John Wick, Star Wars ou encore Dragon Ball... Cela donne souvent lieu à de nouveaux skins, de nouvelles armes, de nouveaux "pouvoirs" et même parfois littérallement de nouveaux décors comme pour DBZ. Inversement Fortnite n'a fait que de rares incursions dans d'autres jeux. Du moins jusqu'à aujourd'hui ? En effet selon des récents indices décelés dans la build PTR du Patch 10.1.7 de World of Warcraft, une rencontre aurait lieu avec le battle royale. Plus précisément il s'agirait d'intégrer un nouveau boss dans WoW qui provient directement du titre de chez Epic Games. Le site Wowhead qui est une base donnée pour le MMORPG a découvert plusieurs mentions de pouvoirs inspirés de Fortnite ainsi que sur un certain skin Renegade Looter.

On peut dire que celui qui a fait ça chez Blizz connaît vraiment Fortnite au-delà des mèmes répandus, parce que le PNJ qui les utilise est le skin Renegade Raider lol.

Le Renegade Looter, comme on l’appelle dans les fichiers de WoW, aurait un tas de capacités dont voici la liste :

Cranking 90s : le pillard renégat construit rapidement une tour pour gagner du terrain.

One Pump : le pillard renégat vise soigneusement pour un coup de fusil mortel, infligeant 1000 points de dégâts de feu à tous les joueurs touchés.

Bombe à ondes de choc : le pillard renégat lance une bombe à ondes de choc sur le sol, ce qui a pour effet de faire tomber les joueurs.

Slurp Drink : le pillard renégat avale un jus rafraîchissant, ce qui lui confère 2% de points de vie toutes les 1 sec.

Bombe disco : La bombe disco explose, entraînant toute personne dans un rayon de 3,5 mètres dans une danse incontrôlée et augmentant les dégâts de 50 % pendant 5 secondes.

Terrain élevé : lorsque le pillard renégat se trouve sur un terrain élevé, les dégâts qu'il subit sont réduits de 99%.

Glug Jug : consommez le Glug Jug pour récupérer tous vos points de vie.

Tempête : la tempête inflige 10 points de dégâts de nature toutes les 1 sec aux joueurs qui ne sont pas dans son champ de vision.

On notera notamment la notion de danse qui est tout de même un énorme clin d'œil à Fortnite. Tout ceci reste à confirmer mais il est bien possible de voir apparaitre dans les mois à venir du contenu du Battle Royale dans World of Warcraft...