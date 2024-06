World of Warcraft est un souvenir très précieux pour bon nombre de joueurs PC. Hélas, toute bonne chose a une fin, et un changement assez brutal vient d'avoir lieu pour le MMO.

World of Warcraft est un monument du jeu vidéo. Pour beaucoup, c'est bien plus qu'un simple jeu : c'est une plateforme qui a permis la création de belles amitiés, voire parfois de belles idylles. De nombreuses personnes ont de beaux souvenirs liés à ce jeu. Une page se tourne désormais avec un départ important.

World of Warcraft et la fin d'une histoire

Ainsi, John Hight, directeur général de la franchise Warcraft et vice-président senior chez Blizzard, a annoncé son départ de l'entreprise après douze années de service. Cette décision marque un tournant significatif tant pour Hight que pour Blizzard, notamment à un moment où la franchise célèbre son trentième anniversaire.

Au cours de sa carrière chez Blizzard, Hight a supervisé le développement et les opérations de titres majeurs tels que World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft Rumble et les jeux de stratégie en temps réel Warcraft. Sa gestion a été cruciale durant les trois dernières années, une période de renouveau et d'innovation pour la franchise. En annonçant son départ, Hight a exprimé sa gratitude envers la communauté de joueurs : "Vous êtes la raison pour laquelle j'ai investi mon cœur et mon âme dans la création des meilleurs jeux possibles. Vous m'avez inspiré, mis au défi et rendu plus fort en tant que développeur."

Avant de rejoindre Blizzard en novembre 2011 en tant que producteur exécutif et vice-président de World of Warcraft, John Hight a accumulé une expérience significative dans l'industrie des jeux vidéo. Dans les années 1990, il a travaillé comme directeur créatif chez 3DO Company, avant de devenir producteur exécutif chez Electronic Arts sur plusieurs projets de Westwood Studios. Après un passage chez Atari et en tant que membre du conseil de l'Academy of Interactive Arts & Sciences, il a rejoint Sony Santa Monica où il a contribué au développement de God of War 3 et au lancement du PlayStation Network.