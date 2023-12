Message à l'attention des joueuses et des joueurs de World of Warcraft. Un joli cadeau est disponible pour beaucoup d’entre eux. Voici comment le récupérer.

L’année se termine en beauté pour les férus de World of Warcraft. Comme si l’annonce des trois prochaines extensions majeures et la feuille de route pour 2024 n’avaient pas de quoi les réjouir, voilà que Blizzard leur fait un beau cadeau. Pendant plusieurs jours, l’éditeur américain leur offre la possibilité de mettre la main sur un cadeau exclusif, mais il y a une seule et unique condition.

Un beau cadeau pour les joueurs de World of Warcraft

WoW soufflera sa vingtième bougie l’année prochaine. Deux décennies plus tard, le jeu continue de mobiliser sa communauté, bien que la déception autour de ses dernières extensions est palpable. Blizzard a trouvé une solution imparable pour redresser le cap : le retour de Chris Metzen himself. La légende reviendra après 7 longues années d’absence pour façonner le futur de la licence. Cela passera par trois nouvelles extensions de World of Warcraft qui constitueront la saga WorldSoul et viendront conclure des arcs qui durent depuis de longues années. Dire que les fans sont au taquet, l’année 2024 s’annonçant des plus fructueuses. En attendant, les joueurs peuvent continuer d’explorer Azeroth et Blizzard a un beau cadeau pour eux.

Comme chaque mois depuis un bon moment, la firme américaine s’associe à Prime Gaming pour offrir du contenu gratuit de World of Warcraft. Tout au long de l’année, ils ont permis aux abonnés et fans du jeu de mettre la main sur des montures extrêmement rares, certaines ayant disparu des radars pendant de longues années. Le cru 2023 de ce partenariat se termine avec une créature majestueuse : Palefroi des vents. Une des montures les plus insaisissables de Pandarie, qui est censée porter chance à son cavalier. Elle est utilisable uniquement par les personnages de niveau 10 ou plus, mais peut voler presque n’importe où lorsqu'elle est montée par un personnage de niveau 30 ou plus.

Les abonnés d’Amazon Prime ont jusqu’au 30 janvier 2024 pour récupérer leur cadeau pour World of Warcraft. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit juste de se rendre sur la page dédiée à ce contenu et lier ses comptes Battle.net et Amazon. Une fois l’offre réclamée, il suffira de lancer l’application de Blizzard depuis son PC et d’accéder à sa bibliothèque. Ce joli petit cadeau sera alors disponible en téléchargement.