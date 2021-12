World of Tanks a plus de 10 ans de bons et loyaux services. Mais comme le blindage d'un char, le temps ne semble avoir aucune influence sur lui. Retour sur un jeu de légende qui a traversé les époques !

World of Tanks est sans aucun doute l'une des plus grandes références en termes de jeu vidéo Free-To-Play. En plus de 10 ans (version PC), Wargaming a su faire évoluer le titre avec son temps pour être sans cesse à la pointe de la technique, tout en répondant aux attentes de joueurs.

A travers notre vidéo ci-dessus, nous revenons ensemble sur les évolutions du plus célèbre jeu de tanks et sur les raisons d'y jouer en 2021 !

Un compte Premium pendant 7 jours

Pour vous aider à vous lancer dans cette aventure, Wargaming souhaite vous donner quelques coups de pouce qui font toujours plaisir quand on débute. De fait, pour toute inscription via ce lien vous pourrez profiter de 7 jours de compte Premium World of Tanks !

Plus concrètement, cela signifie que chaque bataille permet de remporter jusqu'à 50% d'expérience supplémentaire par rapport à un compte classique ! De plus, 10% des crédits obtenus lors des batailles sont également ajoutés dans un coffre spécial, ce qui représente un bonus supplémentaire pour améliorer vos équipements plus vite.

World of Tanks : Une inscription très facile

Pour profiter de ces contenus bonus, destinés aux nouveaux joueurs, il suffit de créer un compte sur le site officiel en passant par ce lien d’inscription. Puis de cliquer sur « Créer un compte » sur la page d’inscription, de renseigner ensuite une adresse mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les champs prévus à cet effet. Et enfin de finaliser l’inscription en cliquant à nouveau sur « Créer un compte ». Après avoir confirmé la création de votre compte en cliquant sur le lien présent dans le mail que vous recevrez à l’adresse email indiquée, vous pourrez télécharger le client de jeu et profiter des bonus dès votre première connexion.

De TRES belles surprises

Mais ce n'est pas tout car en plus du compte Premium, vous allez aussi profiter grâce à notre lien d'autres surprises comme :

Un équipage entraîné à 100 %. Chaque tank a besoin d'un équipage et le code ci-dessus permet d'avoir cinq membres d'équipage entrainés à 100% pour votre ... T-127 !

T-127

Car oui, d'office, le code permet de profiter de ce char léger Premium russe de rang III. Historiquement, il a été développé à l'automne 1940. Maintenant il vous appartient !

3 places de garage gratuites

Enfin vous profitez aussi de 3 places gratuites pour vos tanks. Elle est pas belle la vie ?