Qui l’eût cru ? Un improbable partenariat entre World of Tanks et G.I. Joe va avoir lieu. Avec plein de contenus à la clé.

La légendaire ligne de jouets G.I. Joe fête donc ses 40 ans d'existence et c'est visiblement le moment pour World of Tanks d'avoir de créer une collaboration. Ainsi la marque s'invite dans le plus célèbre jeu de tanks multijoueur. Evidemment vous pouvez découvrir le tout via la bande annonce qui surplombe cette news.

G.I. Joe dans World of Tanks

World of Tanks commémore donc cet anniversaire en ajoutant des skins exclusifs pour certains chars, avec un aspect jouet. On peut aussi noter de nouvelles chefs de char, un évènement web thématique, mais aussi des pochoirs, des emblèmes et des inscriptions rétros pour chaque faction.

Si vous avez un souvenir ému de vos jouets Hasbro, sachez que les deux nouvelles chefs de World of Tanks sont Cover Girl et la Baronne avec son uniforme Crimson Strike Team. Exemple de la tenue de la Baronne en jouet. C'est cette tenue que vous pouvez retrouver en jeu (voir bande annonce).

La G.I. Joe WOLVERINE WoT Edition sera pour le char Strv S1 et le C.A.T. (Crimson Attack Tank) WoT Edition sera pour le M54 Renegade.

Le tank de La Baronne, façon jouet.

Pendant les 5 premiers jours de l'événement, vous obtiendrez une mission de combat spéciale par jour. Il suffit de terminer tout ça pour obtenir des récompenses supplémentaires et des éléments de personnalisation. Les missions seront mises à jour toutes les 24 heures.

Wargaming précise :

L'événement de cette année comprend deux nouveaux commandants - Cover Girl et Baroness - chacun venant avec sa propre voix off de combat dans le jeu, deux styles 3D uniques inspirés de l'emblématique collection Retro de Hasbro, tout un tas d'éléments de personnalisation et un décalque spécial dédié à le 40e anniversaire de GI JOE. Les packs GI JOE sont disponibles dès maintenant et jusqu'au 24 octobre dans la Boutique premium.

Bref, un partenariat qui fait finalement sens.