Durant quelques heures, World of Tanks Blitz organise un événement pour débloquer des récompenses très spéciales qui changent les blindés en dinosaures mécaniques.

Le jeu mobile World of Tanks Blitz revient à l'Ere des Reptiles pour un événement à durée très limitée et insolite. Il va falloir briller et vite !

World of Tanks Blitz présente le Mesozoic Tank

Après Jurassic Park, voici le Mesozoic Tank de World of Tanks Blitz. Un parc à thème où les chars et les dinosaures ne font plus qu'un, donnant vie à des créatures mécaniques peu banales. Pour arriver à ce résultat « à la » Horizon Forbbiden West, Wargaming tient un événement « Chasse aux dinosaures ». À la clé pour les meilleurs pilotes, des camouflages légendaires 3D du Mésozoïque.

La boutique en jeu a reçu des camouflages légendaires du Mésozoïque qui transforment votre char en dinosaure mécanique ! Et vous, héros du Cénozoïque, vous pouvez en obtenir trois en infligeant des dégâts en bataille ! Via le site officiel.

Pas de T-Rex malheureusement, mais des apparences Gualong pour le VIIIT49, Ankylosaure pour le XM-VI-Yoh, Spinosaure pour le XSTB-1 et Stégosaure pour le VIII Bofors Tornvagn. Les soldats les plus performants de chaque serveur World of Tanks Blitz pourra espérer repartir avec le gros lot.

Vous pensez être à la hauteur ? Du 3 au 8 mars, infligez le maximum de dégâts en batailles standards et cotées pour obtenir trois peintures de guerre de la Collection du Mésozoïque ! Les quarante-cinq joueurs les plus efficaces du serveur seront récompensés. Dans le garage, juste avant la bataille et après avoir détruit un ennemi, le camouflage active un hologramme d'un dinosaure rugissant. Des plaques de blindage, des pointes et des valves lumineuses : craignez l'habitat naturel de ces monstres mécaniques ! Obtenez toute la collection d'un seul coup ou prenez le dinosaure mécanique que vous souhaitez dompter ! Via World of Tanks Blitz.

Crédits : YouTube.

Vous avez jusqu'au mercredi 8 mars à 8h05 pour faire la différence sur les serveurs de World of Tanks Blitz. Néanmoins, pas besoin d'être forcément le numéro 1, car les places suivantes garantissent également de repartir avec les camouflages mentionnés.

Places 1 à 10 : Guanlong pour le T49, Ankylosaure pour le M-VI-Yoh et Spinosaure pour le STB-1

Places 11 à 20 : Ankylosaure pour le M-VI-Yoh

Places 21 à 30 : Spinosaure pour le STB-1

Places 31 à 40 : Guanlong pour le T49

Cinq joueurs choisis au hasard et ayant infligé plus de 23 000 PS de dégâts recevront : Guanlong pour le T49

World of Tanks Blitz est disponible gratuitement sur iOS, macOS, Android, Windows 10, Steam et Nintendo Switch.