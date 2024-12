Le jeu Wonder Woman, développé par Monolith Productions, fait de nouveau parler de lui. Selon Jason Schreier, journaliste bien connu dans l’industrie du jeu vidéo, le studio viserait une sortie en 2026. Mais ce délai semble ambitieux, et les fans devront encore patienter avant d’avoir des nouvelles concrètes. Alors, où en est réellement ce projet tant attendu ?

Une annonce initiale prometteuse

Le jeu a été annoncé en décembre 2021, générant une grande excitation. Monolith Productions, le studio derrière les célèbres Middle-earth: Shadow of Mordor et Shadow of War, a révélé travailler sur un gameplay basé sur le système de "Némésis". Cette mécanique, appréciée pour sa capacité à rendre chaque partie unique, permet de créer des interactions dynamiques entre le héros et ses adversaires. Avec Wonder Woman, l’idée est de transposer cette innovation dans un univers de super-héros.

Depuis cette annonce, cependant, peu d’informations ont été communiquées. Les fans s’interrogent sur l’état d’avancement du développement. Avec un objectif de sortie en 2026, les attentes sont grandes, mais le chemin semble encore long.

Un calendrier ambitieux selon Jason Schreier

Lors de son podcast Triple Click, Jason Schreier a partagé des détails intrigants. Selon une source interne au projet, Monolith vise une sortie en 2026. Toutefois, Schreier a exprimé des doutes sur cette échéance, qu’il juge peu réaliste. Développer un jeu AAA de cette envergure demande du temps, d’autant plus avec l’ambition de créer un gameplay immersif et innovant.

Le système de "Némésis", bien qu’extrêmement apprécié, nécessite une planification et une exécution techniques minutieuses. Ce défi, combiné à des contraintes de production comme le télétravail et les attentes toujours plus élevées des joueurs, pourrait expliquer ces délais prolongés.

Source : Jason Schreier