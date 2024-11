Tout porte à croire que le jusqu'alors très silencieux jeu Wonder Woman développé par Monolith Productions préparerait bientôt une annonce en bonne et due forme.

Les dernières nouvelles indirectes du jeu Wonder Woman remontent pour rappel en juin dernier. Il était alors question du leak d'une enquête laissant présager de la direction prise par Monolith Productions au niveau du gameplay pour le titre centré sur la célèbre Amazone. En catimini, le studio s'est tout récemment fendu de discrètes mises à jour pouvant indiquer une annonce officielle imminente.

Le jeu Wonder Woman enfin prêt à quitter Themyscira ?

Annoncé pour la première fois aux Game Awards 2021, le jeu Wonder Woman fait depuis profil bas. Entre-temps, nous avons surtout eu droit à des rumeurs et leaks à son sujet. Certains dépeignaient une orientation jeu-service qui pouvait légitimement inquiéter. D'autres prétendaient au contraire qu'il s'agirait d'un jeu solo dans la veine de L'Ombre du Mordor/L'Ombre de la Guerre, de précédents et solides jeux de Monolith Productions. Aux dernières nouvelles, Wonder Woman devrait, dans un jeu purement solo, faire face notamment à Circe, Cheetah et Medusa, avec un gameplay faisant la part belle aux combats nerveux et spectaculaires mettant a priori bien en avant les capacités uniques de Diana.

Tout ceci demeure toutefois dans le domaine des leaks et rumeurs. Dans la soirée, Monolith Productions a cela dit discrètement mis à jour son site officiel. On peut y voir les couleurs que Wonder Woman va arborer dans ce prochain jeu à son effigie. Vous pouvez voir ci-dessous l'apparence du site avant et après sa récente mise à jour. Beaucoup spéculent que ce petit sursaut d'activité pourrait signifier une annonce imminente de la part de l'éditeur Warner Bros. Games ou du studio.

Puisque la cérémonie des Game Awards 2024 approche à grands pas, il se pourrait donc que le jeu Wonder Woman vienne boucler la boucle avec son lasso de vérité. Après un premier teaser en 2021, une bande-annonce en bonne et due forme cette année, avec potentiellement une date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series ? Nous devrions bientôt être fixés.

Source : Site officiel de Monolith Productions