Depuis son annonce fracassante aux Game Awards 2021, le projet Wonder Woman de Monolith Productions est étrangement silencieux. Il semblerait qu'il y ait une raison inquiétante derrière ce manque de communication, du moins si l'on en croit les informations glanées par Greg Miller, ancien d'IGN et animateur du podcast Kinda Funny. Que sait t-on ? Comme toujours, tout ceci reste à prendre avec des pincettes.

Wonder Woman dans le mal ?

Lors d'un épisode consacré aux prédictions du Summer Game Fest, Miller a lâché une petite bombe basée sur une source interne : "Le jeu rencontre des problèmes." Pour rappel, Wonder Woman a été dévoilé par le biais d'un trailer cinématique de 40 secondes narré par Hippolyta, la mère de la guerrière amazone. On savait alors que le développement était confié à Monolith Productions, le studio derrière la série Le Seigneur des Anneaux : L'Ombre du Mordor, mais aucun détail concret n'a été révélé depuis.

Un communiqué de presse de 2021 confirmait qu'il s'agirait d'un jeu d'action en monde ouvert, intégrant le célèbre système Némésis popularisé par les titres susmentionnés et breveté par Warner Bros. Le synopsis évoquait une histoire originale se déroulant dans l'univers DC, où les joueurs incarneraient Diana de Themyscira dans sa lutte pour unir sa famille amazonienne et le monde moderne.

En 2022, une offre d'emploi laissait entrevoir une possible " narration procédurale ", probablement liée au système Némésis, capable de créer des récits dynamiques en fonction des ennemis rencontrés. L'année suivante, en 2023, des craintes sont apparues quant à un virage vers un modèle " Games as a Service ", à l'instar d'autres titres DC de Warner Bros. comme Suicide Squad : Kill the Justice League. Heureusement, ces rumeurs ont été rapidement démenties par l'éditeur.

"Wonder Woman est un jeu d'action-aventure solo se déroulant dans un monde ouvert dynamique", précisait un porte-parole de Warner Bros. à IGN. "Cette expérience à la troisième personne permettra aux joueurs d'incarner Diana de Themyscira et de découvrir une histoire originale dans l'univers DC, tout en bénéficiant du système Némésis. Wonder Woman n'est pas conçu comme un jeu service en ligne."

En avril dernier, cela faisait plus de deux ans et quatre mois, soit 850 jours, que le jeu était annoncé. Depuis, silence radio complet. Avec l'approche du Summer Game Fest et la valse des pronostics, il semblerait que les joueurs puissent rayer Wonder Woman de leur liste d'attente. Heureusement, ils pourront toujours incarner l'héroïne amazone dans MultiVersus, qui n'hésite pas d'ailleurs à égratigner gentiment le flop qu'a été Black Adam.