Telltale revient et offre un merveilleux cadeau aux fans de The Wolf Among Us 2 avec des aperçus exclusifs du jeu. Attention les yeux, c'est de toute beauté !

The Wolf Among Us 2 fait partie de ces jeux qui sont créés dans la douleur. Le titre a visiblement frôlé l'annulation avant d'être sauvé. Dans le même temps, Telltale Games a fermé ses portes puis a été relancé par des membres de l'équipe d'origine. Une bonne nouvelle pour le projet, mais en apparence seulement. En 2019, après deux ans de développement, le soft a été redémarré de zéro en raison d'un changement de moteur. L'ancien, qui souffrait de très nombreux problèmes, a été abandonné au profit de l'Unreal Engine. Et il faut croire que ce choix était plus que judicieux.

De nouveaux clichés pour The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2 sera t-il disponible en 2024 sur consoles et PC ? Il y a quelques jours, le studio a rassuré sur la sortie de son jeu en indiquant que celui-ci était « toujours en développement chez Telltale ». C'est léger après autant d'attente, mais les développeurs n'ont pas été épargnés. Sans pouvoir confirmer un lancement cette année, ou même fournir une bande annonce de gameplay, les équipes ont tout de même communiqué à travers leurs forums. Et plutôt que de faire une simple déclaration un peu tristoune, les quelques mots adressés s'accompagnent de nouvelles images de The Wolf Among Us 2.

« Nous sommes restés silencieux parce que nous nous sommes concentrés sur la promesse de The Wolf Among Us 2. Bien que nous ne puissions pas encore vous apporter de grandes nouvelles, voici un petit quelque chose pour vous. Des images non finales de la version actuelle du jeu. Le travail continue. La bande de Fabletown sera de retour. Merci d'être fans ! » déclare le studio dans les forums communautaires Telltale. Le gameplay attendra en revanche.

Pour rappel, cette suite se déroule six mois après le premier épisode, dans la ville de New York, en plein hiver. Si rien n'a changé, le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. La précédente aventure a été un succès, et Telltale n'a donc pas le droit à l'erreur. D'autant plus après les déboires vécus par une partie de l'équipe restante.

Crédits : Telltale.

