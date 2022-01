Si vous aviez dit il y a dix ans aux fans de la Neo-Geo qu’ils joueraient à un nouveau Windjammers en 2022, ils ne vous auraient certainement pas cru. Pourtant, c’est bel et bien ce qui va se passer à la fin du mois, près de 30 ans après la sortie de l’épisode original. Pour marquer le coup, DotEmu a souhaité immortaliser la création de cette suite made in France.

DotEmu vient de mettre en ligne un documentaire retraçant le développement de Windjammers 2. Dans ce dernier différents membres de l’équipe de l’éditeur français reviennent sur ce qui les a amenés à travailler sur la licence Windjammers ainsi que sur les difficultés rencontrées pour obtenir les droits liés à l’utilisation de la marque.

Windjammers 2 de A jusqu'à Z

Ce documentaire a également pour particularité d’avoir été tournée tout au long du développement de Windjammers 2. Il permet de voir le jeu à différents niveaux de développement. Des images du premier prototype du titre sont par exemple dévoilées ici.

Pour ceux que le développement des jeux intéresse, ce documentaire revient également sur différents éléments comme le choix de moteur, les outils utilisés ou encore les choix de game design.

Un documentaire témoin d'un vrai passage de relai

Les amoureux du jeu vidéo japonais pourront quant à eux découvrir les témoignages des membres de l’équipe du Windjammers original. Tomo Adachi, le game designer du premier Windjammers, fait partie des intervenants de ce documentaire. Et il n'est pas le seul à s'exprimer ici.

À noter que pour les séquences de la vidéo en anglais ou en japonais, des sous-titres en français peuvent être activés sur YouTube. Pour rappel, la sortie de Windjammers 2 est désormais imminente. C’est en effet le 20 janvier prochain que le jeu débarquera sur PS4, Xbox One, Switch et PC. À l’instar de Streets of Rage 4, le jeu sera dès sa sortie disponible sur le Xbox Game Pass (console et PC).

Que vous inspire ce documentaire ? Vous donne-t-il envie de vous essayer à Windjammers 2 ? Comptez-vous vous procurer cette suite à sa sortie ? Aviez-vous joué au portage du jeu original sorti sur PS4, Switch et PS Vita ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.