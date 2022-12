Wild West Dynasty souhaite donc vous plonger au cœur de la ruée vers l'Ouest américain dans les années 1800. Il s'agit d'un jeu en monde ouvert qui mélange survie, gestion et jeu de rôle. L'objectif est ici de construire son propre ranch, le transformer en colonie avec d'autres colons pour bâtir ensuite une petite ville.

Le jeu se déroule à première ou troisième personne selon vos gouts, les développeurs promettent une histoire riche avec des dizaines de missions et des dialogues à choix impliquant chacun des conséquences. On devrait aussi avoir un vaste monde ouvert à explorer avec une faune sauvage et dangereuse, un cycle jour/nuit qui va avoir un impact réel sur le monde et plein de surprises du genre.

Le jeu sera disponible sur Steam, GOG et Epic Games.

Plongez au cœur de cette époque passionnante et partez à la conquête du Far West. Commencez par être un survivant solitaire, trouvez un endroit où vous installer et grimpez les échelons de la propriété. Vous pourrez peut-être même devenir le maire de l'une des villes les plus animées. Vous ne connaissez aucune limite.

Depuis que vous avez été victime d'un vol, votre vie dans le désert impitoyable des territoires de l'Ouest est en jeu. En luttant contre l'adversité et les éléments, vous devrez puiser au plus profond de vous-même pour relever cette épreuve de survie. Mais l'opportunité vous attend à chaque coin de rue. Commencez par construire une ferme et subvenir à vos besoins. Ensuite, produisez de la nourriture, prenez soin du bétail ou chassez les animaux et vendez leur viande et leur cuir aux marchands ou aux autres colons. Une fois que vous avez établi un ranch décent, d'autres pionniers peuvent décider de rester et demander la permission de s'installer.

Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, vous serez responsable de la construction d'une ville avec tous ses lieux emblématiques tels que le saloon, le bureau du shérif, les magasins, le forgeron et même les hôtels. Vous façonnerez non seulement l'avenir de la colonie, mais la colonie elle-même. Mais les bandits rôdent à chaque coin de rue, vous devrez donc apprendre à utiliser des armes et à vous défendre, ainsi que protéger vos caravanes commerciales et le canton. Avec un peu de chance, vous trouverez un partenaire et aurez un héritier - afin que votre dynastie du Far West puisse laisser une impression durable.