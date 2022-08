L’Opening Night Live a réservé son lot de surprises. Celle qui a sans doute tapé le plus dans l’oeil des spectateurs, c’est Where Winds Meet un action-RPG chinois particulièrement ambitieux.

Au milieu des annonces de grosses productions occidentales très attendues, la conférence de la Gamescom 2022 a également mis en avant de nouveaux jeux. Parmi ceux qui ont fait une apparition très remarquée, on retrouve Where Winds Meet un titre chinois aux airs de Ghost of Tsushima.

Voici Where Winds Meet, le futur Ghost of Tsushima chinois ?

C’était l’une des jolies surprises de la Gamescom 2022. Le studio chinois Everstone Games et le géant NetEase ont annoncé Where Winds Meet, un jeu d’action-RPG en monde ouvert prenant place dans la Chine médiévale à l’époque des Dix Royaumes. La comparaison avec Ghost of Tsushima est presque impossible à éviter avec sa réalisation et sa direction artistique particulièrement aguicheuses.

Comme son homologue, le jeu mêlera exploration à dos de cheval, chasse, combats, compétences et environnements tout aussi jolis les uns que les autres. Les développeurs promettent d’ores et déjà la possibilité d’incarner différents profils dont un épéiste, un marchand ou encore un médecin, ainsi que différents choix qui auront un impact direct sur l’histoire. Pas d’autres détails n’ont été révélés pour le moment. Pour l’heure, on sait que Where Winds Meet est prévu sur PC à une date indéterminée et qu’une phase de bêta test sera prévue cette année.