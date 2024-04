Where Winds Meet se dévoilera très bientôt aux joueurs et joueuses nord-américains. De fait, l'open world chinois pourra enfin être testé concrètement.

Il a fait son effet à la Gamescom 2022. Comparable à un Ghost of Tsushima next-gen, Where Winds Meet est une promesse des plus séduisantes. Entre combats dynamiques, capacités spéciales et exploration dans une Chine médiévale peu aperçue dans les œuvres vidéoludiques, il pourrait être une excellente surprise sur PC.

Depuis son annonce, elle se faisait relativement discret. Pourtant, la première création d'Everstone Studio devrait compter parmi les action-RPG les plus attendus. Alors il était temps qu'elle se confronte enfin à l'avis des joueurs. Ce sera le cas ce mois-ci !

Where Winds Meet part à la rencontre de son public

Everstone annonce en effet l'ouverture prochaine de la bêta test de Where Winds Meet. Ce sera l'occasion, pour quelques élus sélectionnés, de constater si, oui ou non, le jeu est bien le « voyage inoubliable » annoncé. Les premières images dévoilent des décors léchés, denses, ainsi que des combats pêchus. Le titre tiendra-t-il vraiment la route ?

C'est là tout l'enjeu de la bêta test : déterminer si l'expérience proposée par Where Winds Meet répond aux attentes créées. Les testeurs pourront également vérifier si le gameplay fonctionne aussi bien que le dernier trailer semble le montrer et commencer à évaluer la « liberté » qui doit être au cœur de cet open world narratif.

Cependant, en raison des ressources sollicitées, le studio prévient d'ores-et-déjà que les testeurs devront avoir une configuration assez solide pour faire tourner le jeu. Néanmoins, il s'assurera d'inviter des profils assez variés. Aussi, il a fait le choix de n'ouvrir sa bêta test qu'aux personnes résidant aux États-Unis et au Canada, pour des soucis de serveurs.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 avril dernier et courront jusqu'au 18 du mois. Pour espérer y participer, il faut donc habiter en Amérique du Nord et s'inscrire via un formulaire en ligne. Enfin, la phase de test s'étendra du 19 au 22 avril.