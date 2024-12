Bonne nouvelle, Where Winds Meet arrive très bientôt et envoie déjà du lourd avec une ultime bande-annonce. Clairement, un Ghost of Tsushima à la sauce chinoise, rempli de belles promesses.

Where Winds Meet, le prochain jeu d’action-RPG d’Everstone Games, s’apprête à faire parler de lui. Attendu au tournant pour son histoire et ses grandes ambitions, ce titre chinois prépare une annonce majeure qui devrait ravir de nombreux fans impatients.

Un cadre historique fascinant pour Where Winds Meet

Ainsi, le jeu est prévu pour le 27 décembre 2024 sur PC en Chine, il arrivera aussi début 2025 sur iOS et Android, coïncidant avec le Nouvel An chinois. Une sortie mondiale sur PlayStation 5 et PC est également prévue, bien que le lancement des versions mobiles hors de Chine reste incertain.

L’histoire de Where Winds Meet se déroule à la fin des Dix Royaumes, une époque marquée par les guerres et la chute des dynasties. Le jeu puise son inspiration dans des figures historiques, comme Li Yu, le dernier empereur de la dynastie Tang du Sud. Poète dans l’âme, son amour pour l’art et la beauté l’a mené à la défaite face aux Song. Sa captivité, empreinte de regrets et de nostalgie, donne le ton à cette aventure empreinte de poésie.

Vous incarnez un épéiste plongé dans cette époque troublée. Vos choix définiront votre destin : défendre l’empire, suivre votre quête de justice ou respecter le code moral des chevaliers errants. Chaque décision influencera non seulement votre histoire, mais aussi le monde qui vous entoure.

Un monde ouvert vivant et immersif

L’une des forces de Where Winds Meet réside dans son monde ouvert riche et détaillé. Vous pourrez explorer des paysages variés, des plaines balayées par le vent aux montagnes imposantes, en passant par les rues animées de Kaifeng. Ce monde, vivant et interactif, regorge de secrets et de trésors à découvrir.

Mais ce n’est pas tout. Le jeu vous offre la liberté de choisir votre rôle dans cet univers. Vous pouvez devenir un marchand, accumulant richesses et influence. Ou un médecin, sauvant des vies dans ce monde en guerre. Vous pouvez même opter pour la simplicité, en vivant comme un voyageur anonyme. Visiblement, chaque chemin est une aventure en soi.

Le combat occupe une place centrale dans le jeu. Inspiré des arts martiaux traditionnels du Wuxia, Where Winds Meet vous permet de créer votre propre style. Que vous choisissiez de courir sur l’eau, escalader des murs ou maîtriser des techniques comme le "Lion’s Roar", le choix vous appartient. Vous pouvez même utiliser le Tai Chi pour retourner les attaques ennemies contre eux. Bref, du lourd en perspective qui s'annonce être un Ghost of Tsushima chinois.

Source : Everstone Games