Le catalogue d'Ubisoft fourmille de licences mémorables. De Rayman à Assassin's Creed, en passant par Far Cry, les titres s'accumulent. Mais certaines finissent par tomber dans l'oubli, malgré l'espoir des fans de voir un nouvel opus surgir, à l'image de Beyond Good and Evil ou encore Watch Dogs.

En 2014, Ubisoft débarquait Watch Dogs, avec une toute nouvelle IP. Relativement originale dans son approche de thématiques de société au prisme de l'usage des nouvelles technologies, elle nous plongeait dans un nouvel open-world dans lequel on incarnait un pirate informatique. Quatre ans après la sortie du troisième volet, c'est le silence complet pour la licence. Mais un insider aurait eu des informations capitales...

Retour à la niche pour Watch Dogs

Ce n'est pas Aiden Pearce, pourtant il propage régulièrement des informations inédites. Jonathan, alias xj0nathan sur X/Twitter, nous a habitué à leaker des nouvelles exclusives sur les productions d'Ubisoft. L'an dernier, il avait dévoilé en avant-première un visuel d'Assassin's Creed Mirage. Encore, tout dernièrement, il abordait un possible futur pour Far Cry 7.

Hier, c'est au sujet d'une autre licence de l'éditeur français qu'il s'est exprimé, et les nouvelles ne sont pas bonnes. De fait, l'échec commercial de Watch Dogs Legion aurait conduit la licence à sa perte, malgré un nouveau projet dans les cartons :

Visiblement, Ubisoft avait encore des plans pour la licence Watch Dogs. Le leaker évoque un Battle Royale, sans préciser s'il s'agissait d'un simple mode ou d'un jeu à part entière. Toujours est-il que les équipes semblaient vouloir continuer dans la veine communautaire de Legion. Ce projet ne semblait d'ailleurs pas être le seul en cours pour la licence. Mais, désormais, il semblerait que tout soit « mort et enterré » pour Aiden Pearce et ses comparses hackers...

Bien sûr, il est commun qu'un studio abandonne des projets en cours de route s'ils ne lui paraissent pas viables. L'éditeur semble donc se concentrer sur des projets qu'il juge plus sûrs, à l'image de Star Wars Outlaws, de son nouveau multijoueur XDefiant ou encore de la franchise Prince of Persia, actuellement en plein revival. Espérons néanmoins que cette décision, si elle est avérée, ne soit pas de mauvaise augure pour d'autres licences cultes d'Ubisoft, et tout particulièrement pour Beyond Good and Evil 2 qui se fait de plus en plus attendre.