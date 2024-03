Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe. Ces prochains mois, voire années, les licences les plus marquantes de l’industrie vont débarquer sur petit comme grand écran. La série Fallout de Prime Video attendue pour ce 11 avril s’annonce comme particulièrement fidèle, quand le film Borderlands devrait bien capturer toute la folie de l'œuvre si l’on se fie à la première bande-annonce. La liste des projets est longue comme un bras, au point qu’on a tendance à oublier ceux qui se font désirer… comme Watch Dogs par exemple.

Le film Watch Dogs toujours en chantier

Oui, un film est bel et bien dans les cartons et ce n’est pas tant une nouvelle. Cela fait belle lurette qu’Ubisoft avait annoncé son adaptation, sans jamais qu’elle ne donne signe de vie. L’échec cuisant du film Assassin’s Creed entre temps a sans doute calmé ses ardeurs, mais maintenant que le jeu vidéo est tendance à Hollywood, l’éditeur français est fin prêt à relancer le projet. Selon le site Deadline rapporte en effet que le film Watch Dogs a enfin trouvé un réalisateur après toutes ces années. Cocorico, il s’agira du frenchy Mathieu Turi (Gueules Noires, Lucy, Hostile), qui planche également sur la série TV A Plague Tale. À ses côtés, on trouvera Christie Leblanc (Oxygène de Netflix) pour l’écriture du scénario.

Ubisoft a clairement enclenché la machine, puisque les discussions pour le rôle principal seraient à un stade avancé. C’est l’actrice Sophie Wilde, remarquée pour ses rôles dans le film d’horreur La Main et la série Netflix Everything Now, qui serait pressentie. Si les pourparlers se concrétisent, Ubisoft pourrait bien mettre la fin sur une très belle tête d’affiche. Le média américain n’a pas donné plus de détails, si ce n’est que le film Watch Dogs adaptera l’univers de la franchise qui a fait ses débuts difficiles il y a 10 ans déjà. Sans trop se mouiller, on peut supposer que cette adaptation proposera une histoire originale s’inspirant des thèmes des jeux principaux. De là à ce que Aiden ou Marcus passent une tête, il n’y a qu’un pas.

Sophie Wilde dans le film La Main © A24

L’avenir de la licence dans le monde du jeu vidéo est quant à lui plus flou. Le dernier épisode en date, Watch Dogs Legion, n’a pas connu le succès escompté lors de sa sortie en octobre 2020, poussant l’éditeur à arrêter son suivi moins de deux ans plus tard. Connaissant l'appétence du transmédia d’Ubisoft,il y a fort à parier qu’un nouveau jeu soit secrètement en développement pour surfer sur le succès potentiel de ce film. Wait & see comme dirait l’autre.