Si il y a bien une série de jeu qui titille les fans de Warhammer 40,000 c'est bien Warhammer Space Marine. Avec un lancement assez chaotique pour le premier jeu en 2011, le titre n'a retrouvé ses lettres de noblesse qu'avec l'Anniversary Edition. Forcément il y a de quoi avec quelques appréhensions pour l'épisode 2, surtout quand on connait l'attachement des fans de Warhammer pour les Space Marines. Unité d'élite de l'Empire.

Warhammer Space Marine 2 fait le show

Présent au Game Awards, Warhammer Space Marine 2 a enfin pu montrer un trailer de gameplay digne de ce nom, qui il faut bien l'avouer, donne assez envie. Cette fois c'est le studio Saber Interactive qui travaille sur l'univers et non plus Relic Entertainment. Le jeu devrait toujours nous mettre dans la peau du capitaine Titus, un space marine luttant non plus pour enrayer une invasion ork sur un monde forge mais pour écraser du tyranide.

La galaxie est en péril. Des mondes entiers s’effondrent. L’Impérium a besoin de vous. Incarnez toute la brutalité d’un Space Marine, guerrier ultime aux capacités surhumaines au service de l’Empereur. Déchaînez des compétences meurtrières et déployez un large arsenal d’armes dévastatrices pour anéantir les hordes impitoyables des Tyranides. Repoussez les pires horreurs de la galaxie dans des batailles épiques sur des planètes lointaines. Percez des mystères obscurs et repoussez les ténèbres éternelles pour prouver votre loyauté indéfectible à l'Empereur. Rejoignez le combat.

Car seule la guerre compte.

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 sera disponible sur Xbox Series X|S, PS5 et PC en 2023 sans précision sur le mois.