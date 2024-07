Les leaks ont souvent un certain potentiel dommageable pour les personnes travaillant sur l'œuvre concernée. La pire situation est qu'un jeu complet fuite avant sa sortie. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Warhammer Space Marine 2, deux mois avant sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series. Focus Entertainment et Saber Interactive ont rapidement réagi face à cette triste nouvelle, en commençant par une déclaration publique.

Soupçon d'hérésie concernant le leak de Warhammer Space Marine 2

Ce lundi, le très prometteur et attendu Warhammer Space Marine 2 a leaké dans son entièreté via une build datant du 20 février dernier. D'un poids de 75 Go, celle-ci permettait donc de jouer au jeu bien en avance, quoique dans un état encore non finalisé. De nombreuses personnes l'ayant téléchargé en ont profité pour massivement spoiler le monde avec des extraits de gameplay. Tout en travaillant sur la purge de telles hérésies, Saber Interactive et Focus Entertainment se sont fendus d'une communication officielle.

En substance, celle-ci affiche la tristesse de l'éditeur et du studio face à ce leak de terrible ampleur, comme d'aucun dirait sorti du Warp. Elle remercie également les fans de leur soutien, la plupart ayant bien conscience de l'impact d'une telle fuite sur les personnes ayant mis tout leur cœur à l'ouvrage. Elle encourage enfin les joueuses et joueurs à ignorer cette version non finalisée de Warhammer Space Marine 2. Vous la trouverez en tout cas pour référence dans son intégralité et traduite de l'anglais par nos soins ci-dessous.

Communication astropathique de l'Imperium

Nous sommes profondément touchés par le soutien massif que nous avons reçu de notre communauté suite du leak d'une ancienne version de notre prochain jeu, Warhammer Space Marine 2. Nos équipes ont en effet consacré des années de travail acharné, de passion et de dévouement pour créer un jeu digne de vos espoirs et de vos attentes. Il est donc décourageant que bon nombre des surprises que nous avons travaillé pour garder secrètes aient été spoilées. Nous sommes attristés que cette version, qui aura presque un an au moment de notre lancement, soit la façon dont certains de nos fans les plus enthousiastes découvriront Space Marine 2 pour la première fois. Notre engagement inébranlable a été d’offrir le meilleur jeu possible à nos joueurs. C’est d'ailleurs ce qui nous a motivé à consacrer plus de temps au développement et à garantir que nous offrons la meilleure expérience possible. Nous demandons à tout un chacun d'éviter cette version non terminée et de ne pas spoiler le jeu pour celles et ceux éxcités à l'idée de le découvrir pour la première fois durant son lancement. La meilleure manière de soutenir le dur labeur des équipes est de jouer jeu tel qu'ils l'ont toujours imaginé. Focus Entertainment et Saber Interactive à propos du leak complet de Warhammer Space Marine 2