Warhammer Space Marine 2 a connu un lancement explosif grâce à une base très solide, malgré un contenu un peu léger notamment sur le mode Opérations. Petit à petit, Saber Interactive corrige le tir avec de nouvelles mises à jour et des ajouts de tous types. Celles-ci se sont toutefois accompagnés d'importants nerfs, qui ont provoqué l'ire des Anges de l'Empereur. Cette nouvelle mise à jour devrait toutefois les réconcilier dans leur foi, en ajoutant notamment un nouvel instrument de destruction contre les nombreux ennemis de l'Imperium.

La foi en Warhammer Space Marine 2 restaurée grâce à sa dernière mise à jour ?

Sorti le 9 septembre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, Warhammer Space Marine 2 en est déjà à sa version 4.5. Après une période de grâce et des chiffres record, le titre de Saber Interactive s'est régulièrement mis à jour pour tenter de rester sur sa très bonne lancée. Certains joueurs un peu trop zélés ont cependant trop rapidement roulé sur le mode Opérations dans sa difficulté maximale, forçant le studio à nerfer à coups d'épée tronçonneuse de nombreux éléments de son dernier succès en date. Une stratégie qui n'a clairement pas été du goût de tout le monde, beaucoup ayant perdu foi dans le combat au service de l'Empereur-Dieu.

C'est là qu'intervient la mise à jour 4.5 de Warhammer Space Marine 2, pour tâcher d'à nouveau galvaniser les troupes. Celle-ci rajoute notamment une nouvelle arme gratuite : le Pistolet Neo-Volkite. Disponible pour l'heure uniquement en Opérations, en attendant de menus équilibrages pour le mode multi, celui-ci tire un rayon de chaleur. Plus le rayon est maintenu sur une cible unique, plus les dégâts augmentent. Idéale pour des ennemis d'élite, cette arme est utilisable par les classes Assaut, Avant-Garde et Rempart.

La mise à jour 4.5 en profite également pour buffer l'Incinérateur Plasma, le Fusil de Sniper Bolter, les Carabines Bolter Occulus, SMG et le Fusil Bolter Automatique. Celles-ci devraient maintenant se montrer plus efficaces et retrouver une place de choix dans l'arsenal de vos Adeptus Astartes. La mise à jour corrige également plusieurs bugs, notamment pour assurer le meilleur fonctionnement de certaines compétences. Enfin, Warhammer Space Marine 2 en profite pour améliorer ses performances et sa stabilité, notamment au niveau du réseau. Vous trouverez les notes détaillées de la mise à jour via la page Steam officielle du jeu, citée en source ci-dessous.

