Via une build relativement récente, Warhammer Space Marine 2 est ainsi jouable bien en amont de sa sortie prévue le 9 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Le leak aux origines pour l'heure inconnues aurait « été posté à l'arrache sur un tracker », selon des sources proches du dossier. Une situation pour le moins peu orthodoxe et portant certainement un coup dur à Saber Interactive et Focus Entertainment.

Leak hérétique dans l'Imperium de Warhammer Space Marine 2

13 ans après le sympathique sans être transcendant Space Marine premier du nom, sa suite s'annonce nettement supérieure en tous points. Saber Interactive a mis le paquet pour nous mettre vraiment dans la peau d'un Ange de l'Empereur-Dieu de Warhammer 40,000. Outre une solide campagne solo, nous aurons également droit à plusieurs modes coop et un multi visiblement fouillé. Certains auraient déjà été en mesure de constater tout cela sur pièce grâce à un leak massif, permettant d'ores et déjà de jouer à l'intégralité de Space Marine 2.

D'un poids d'environ 75 Go, le jeu entièrement leaké offre non seulement l'accès au mode solo mais, bien plus surprenant, aux modes multi. Nous n'allons bien sûr pas mettre en avant ici le lien permettant d'accéder à cette build des développeurs datant a priori du 20 juin dernier, soit un mois avant que Warhammer Space Marine 2 ait obtenu le fameux statut Gold. D'autant que de tels leaks peuvent être de véritables nids à malwares hérétiques.

Le coup le plus dur d'un leak de cette ampleur, tant pour les développeurs que pour les joueurs impatients d'y jouer, c'est que beaucoup en ont malheureusement profité pour massivement partager des extraits de gameplay de Warhammer Space Marine 2. Là encore, nous n'en mettrons aucun en avant, ceux-ci contenant leur lot massif de spoilers. Espérons en tout cas que Saber Interactive et Focus Entertainment parviendront rapidement à prendre les mesures nécessaires pour purger cette hérésie des communications astropathiques de notre 21ème siècle.