Plus on en voit de Warhammer Space Marine 2, plus on se rend compte que Saber Interactive s'est surpassé sur ce titre inspiré de l'univers futuriste de Games Workshop. Six minutes durant, le studio nous a présenté du gameplay du jeu, ainsi que les différents modes qui nous attendant le 9 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Un programme aussi sanglant que prometteur, au service de l'Empereur.

Warhammer Space Marine 2 nous assène encore une claque impériale

Alors que Warhammer Space Marine 2 aurait dû sortir en 2023, ce délai d'un an semble lui avoir fait le plus grand bien. Visuellement, le titre développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment est une divine claque. Mais llà où les fans attendaient cette suite du premier opus sorti en 2011, c'était surtout au niveau de son gameplay. Celui-ci s'annonce également très abouti, avec cette vidéo de six minutes à l'appui s'arrêtant notamment sur la campagne solo (et coop), où nous devrons massacrer des hordes visiblement interminables de tyrannides dans des combats aussi sanglants que glorieux qui ne sont pas sans rappeler l'excellente franchise Gears of War.

La vidéo en profite également pour confirmer une surprise dévoilée à l'avance : un mode multijoueur opposant des Space Marines et leur équivalent du Chaos. Il sera ainsi possible de faire évoluer son avatar génétiquement modifié via diverses classes, équipements et cosmétiques, pour se battre dans de âpres affrontements contre d'autres joueurs. Un mode Opération sera également de la partie, là encore avec un système de classes pour accomplir de courtes missions tactiques dans un groupe jusqu'à trois joueurs.

Saber Interactive et Focus Entertainment semblent donc avoir mis tout leur cœur dans Warhammer Space Marine 2, et cela se voit de fort belle manière. L'attente des fans de cet univers iconique n'en est donc que plus fébrile jusqu'à sa sortie prévue le 9 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.