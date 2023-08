La soirée d'ouverture de la Gamescom 2023 a été l'occasion de découvrir plus en détail une nouvelle entrée dans la très longue liste de jeux vidéo Warhammer. À savoir Age of Sigmar : Realms of Ruin. Ce qui distingue ce jeu, c'est qu'il a été développé par le studio Frontier Developments, la talentueuse équipe britannique à l'origine de l'excellent Planet Zoo, pour ne citer que cet exemple. Nous avons également eu l'opportunité de découvrir une nouvelle faction à travers une bande-annonce, ainsi qu'une surprise.

C'est quoi ce nouveau jeu Warhammer ?

Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin nous immerge dans les Royaumes Mortels, un univers chéri des fans de Games Workshop. Dans ce RTS, les joueurs incarnent un seigneur de guerre et dirigent l'une des quatre factions distinctes pour conquérir le sauvage Royaume de Ghur. Le scénario explore les thèmes de la guerre (evidemment) et bénéficie de la collaboration de l'auteur renommé de la Black Library, Gavin Thorpe.

Mais l'aventure veut aller au-delà de l'histoire. Des graphismes travaillés embellissent ainsi le jeu, à en juger par la vidéo ci-dessus. Coté gameplay, les joueurs peuvent composer des armées variées. On apprend qu'elles sont inspirées des Warscrolls d'Age of Sigmar. Ces armées vont de sorciers mystiques à des archers conventionnels. Pour ne rien gâcher, Realms of Ruin offre une campagne solo avec cinématiques ainsi qu'un mode multijoueur en 1v1 et 2v2.

Lors de la Gamescom, Frontier Developments a surpris tout le monde en annonçant la sortie de son jeu Warhammer pour le 17 novembre. Ce titre sera disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series. Par ailleurs, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour toutes ces plateformes. Destiné aussi bien aux experts qu'aux novices du genre RTS, nous espérons sincèrement que la qualité sera au rendez-vous.