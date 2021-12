La cérémonie des Game Awards a été l'opportunité de dévoiler de nombreux jeux dont un certain Warhammer 40,000 : Space Marine 2. Un projet entre Saber Interactive a qui l'on doit notamment World War Z et Focus Home Interactive. À l'époque, en 2011, c'était Relic Entertainment qui était en charge du projet.

Le jeu sera toujours un TPS solo/multijoueur. La partie solo nous permettra d'incarner le capitaine Titus pour affronter des hordes infâmes de tyranides. Matthew Karch, Président de Saber Interactive explique :

Space Marine est l'un des TPS les plus marquants de tous les temps. Son influence se fait ressentir sur presque tous les shooters de ces dix dernières années. C'est une incroyable opportunité pour les équipes de Saber de créer un véritable jeu AAA, en se basant sur plus de deux décennies d'expériences sur des licences prestigieuses telles qu'Halo, Quake, et World War Z. Space Marine 2 est le projet le plus ambitieux de notre histoire, et nous sommes convaincus qu'il deviendra dès sa sortie un classique du jeu vidéo.