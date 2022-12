Warhammer 40,000 : Darktide est un excellent jeu si ce n'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle sur la célèbre licence. Pour autant le titre n'est pas encore parfait et il propose en conséquence un gros patch qui en profite aussi pour déja ajouter du nouveau contenu. Une pierre deux coups qui a de quoi combler la communeauté.

Warhammer 40,000 Darktide s'améliore et agrandit son contenu

La nouvelle arme du Zélote

Ainsi donc dans un patch note, Fatshark dévoile de nombreuses améliorations et corrections/ajustements en tout genre pour Warhammer Darktide. Le gros du contenu repose sur l'ajout d'une toute nouvelle mission (et donc d'une nouvelle carte) ainsi que de nouvelles armes. La carte en question se nomme Comms-Plex 154/2f dont l'objectif est de rétablir le contact avec l'Imperium. Ensuite, le Zélote et l’Ogryn profitent d’une nouvelle arme de corps à corps chacun, très proche puisqu'il s'agit d'une masse dans les deux cas. La ’Achlys Mk I Power pour l'Ogryn et la masse énergétique Indignatus Mk IVe Crusher pour le Zélote.

Au rang des améliorations et corrections tout un tas de choses mais l'un des éléments fondamentaux est bien entendu la résolution des crashs. Même si ce n'est pas encore tout à fait ça, comme a pu le remarquer votre serviteur lors d'une partie la nuit dernière. Le crafting fait aussi son apparition avec la possibilité de raffiner un atout sur une arme ou une curiosité.

Bref, Fatshark fait des efforts pour son Warhammer Darktide.