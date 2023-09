Warframe est l’un des MMO avec la plus grande longévité qui existe. Durant leur grand événement physique, la TennoCon, les développeurs annoncent l’arrivée de l’option la plus attendue du jeu.

Sorti le 25 mars 2013 sur Steam, Warframe a donc soufflé sa dixième bougie. Le MMO des Canadiens Digital Extreme peut déjà s’en réjouir, car il devient petit à petit un jeu aussi important que son confrère World of Warcraft de par sa longévité et son suivi important. Le jeu ne cesse de recevoir des mises à jour et de nouvelles extensions en restant complètement free-to-play, du jamais-vu pour un jeu gratuit du genre.

L’annonce la plus attendue de la TennoCon

Pour les néophytes, la TennoCon est l’événement physique le plus important autour de Warframe. Ce salon se tient au Canada, lieu de naissance du jeu, et il est souvent truffé d’annonces sur les prochaines extensions, les prochaines warframe à sortir, mais aussi des fonctionnalités et refonte possible du jeu. L’année dernière, une énorme annonce a été faite autour du cross-play. Depuis fin 2022, il est possible de se retrouver en partie avec des joueurs jouant sur n’importe quelle plateforme. Le jeu est disponible sur Steam, Epic Games Store, Xbox Series, PS4, PS5, et même Switch. De quoi réunir du bon monde dans les parties, mais un problème demeure pour les joueurs.

Certains joueurs ont découvert le soft sur PS4 et espéraient avec cette annonce pouvoir poursuivre leurs aventures sur PC notamment. La désillusion fut grande lorsque ces derniers ont appris qu’il n’y avait pas de fonctionnalité de cross-save en même temps que le cross-play. La fonctionnalité était alors très attendue puisque Warframe, comme tout MMO qui se respecte, est un jeu extrêmement chronophage. C’est donc avec une grande fierté et beaucoup de plaisir que Digital Extreme a annoncé que la cross-save arriverait bientôt sur le jeu. L’attente ne devrait pas être longue puisque la mise à jour ajoutant celle-ci est annoncée pour cette année.

Encore plus de plateformes pour Warframe

Mais le cross save n'était pas la seule super annonce de l'évènement. Jusqu'ici, il ne restait qu'une seule plateforme sur laquelle Warframe n’était pas disponible, le mobile. Bien qu’une application companion était déjà présente sur portable, il sera bientôt possible de jouer au jeu même sur son appareil mobile. Il s’agit d’une autre énorme annonce de Digital Extreme lors de cette TennoCon 2023. Le jeu sera donc disponible sur toutes les plateformes actuelles et les Tenno du monde entier pourront se connecter et jouer même en heure de pointe dans le métro.