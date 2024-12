Après une très longue attente, Warframe 1999 arrive enfin bientôt dans le cadre de la mise à jour 38.0 du titre de Digital Extremes sorti il y a déjà plus de dix ans. Le studio promettait des nouvelles à ce sujet dans le cadre des Game Awards, et c'est désormais chose faite. Préparez donc vos Frames, on part très (très) bientôt dans un voyage à travers le temps.

En plus de dix ans d'existence, Warframe a connu d'importantes mutations. Ces dernières années, Digital Extremes s'est d'ailleurs plus sérieusement penché sur la scénarisation de son très vaste univers. Cela a notamment pris la forme de l'extension Whispers in the Walls, du contenu dédié aux joueurs solo dans un titre autrement largement pensé pour être multijoueur. Le prochain gros morceau en la matière entend nous emmener en 1999, pour approfondir le passé de son lore futuriste. Ce voyage dans le temps particulièrement attendu par les joueurs arrive aujourd'hui, le 13 décembre !

Warframe 1999 avait par ailleurs été justement teasé dans la quête Whispers in the Walls et à la TennoCon 2023. Il y sera question de traverser le temps direction fin décembre 1999, dans la cité-état de Höllvania. Cette extension ouvrira les hostilités avec la quête « Hex », qui nous racontera l'histoire d'une escouade Protoframes appelée justement « les Hex », les ancêtres des Frames que l'on connaît, dans leur tentative de retrouver Dr Entrati le premier scientifique Orokin connu ayant obtenu un accès au Vide.

Cette nouvelle extension de Warframe apportera également son lot de nouveautés tels que du nouveau contenu et de nouvelles activités à réaliser. Ce afin de récupérer de nouvelles armes, Frames et améliorations pour ces dernières. Les adeptes du titre de Digital Extremes auront donc tout un tas de raisons d'y retourner dès aujourd'hui.

Source : PlayWarframe sur YouTube