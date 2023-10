Warcraft est une licence qui suit les joueurs depuis de très nombreuses années. Bien avant d’être un MMO qui approche de la vingtaine (oui, déjà), Warcraft était avant tout une série de RTS, des jeux de stratégie en temps réel où l’on se fracassait joyeusement la tronche. Désormais érigé au rang de légende du jeu vidéo, Warcraft est surtout connu pour World of Warcraft, le plus célèbre et l’un des plus vieux MMORPG encore (très) actif de nos jours. Blizzard a par la suite sorti d'autres jeux pour surfer sur sa licence comme Hearthstone, ou encore la version Classic de son MMO notamment. Et un nouveau venu va faire son entrée prochainement, le bien nommé Warcraft Rumble. Ce dernier est en phase de test très fermé dans certains pays mais les choses sont sur le points de changer. Oui, le jeu tient enfin sa date de sortie !

Un nouveau jeu Warcraft qui fait de belles promesses !

Pas de MMO, mais bien de la stratégie dans ce tout nouveau Warcraft Rumble, le « premier jeu Warcraft entièrement conçu pour mobile ». Il s’agit en effet d’un jeu très inspiré de Clash Royale. Deux camps s'affrontent dans des matchs en face à face où l’on doit à la fois défendre sa base et attaquer celle de l’ennemi en envoyant des troupes. Au préalable, il faudra bien entendu se composer un deck avec des unités complémentaires, toutes inspirées de l’univers de Warcraft, et représenté comme de petites figurines à collectionner. Orcs, nains, griffons et personnages légendaires sont donc attendus. Toutefois, contrairement à Clash Royale qui, s’il propose plein de modes de jeu régulièrement, tourne toujours autour du multijoueur, Warcraft Rumble va beaucoup plus loin. En plus des matchs compétitifs qui représenteront assurément le cœur de l’expérience, Blizzard nous promet tout un tas de contenu solo et PvE. Une vaste campagne sera disponible dès le lancement avec des dizaines de missions à effectuer, et de boss à affronter, tandis qu’un mode Raid viendra permettre aux joueurs d’affronter des boss bien connus des fans de l’univers.

Les arènes sont elles aussi très différentes de la concurrence. Si l’on aura assurément le droit aux cartes classiques à deux allées, on a pu voir d'autres maps drastiquement différentes avec des chemins tortueux et même à plusieurs embranchements. Si ça paraît anodin dit comme ça, en réalité, le tempo des parties sera totalement différent et les stratégies devront donc être adaptées en fonction. Blizzard promet également un suivi de tous les instants, des défis réguliers, des récompenses à gogo et tout ce qui va avec, on connaît la musique. Warcraft Rumble sera disponible dès le 3 novembre 2023 sur mobile. Pour le moment, seule cette plateforme est concernée et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant via le site officiel.

Déjà des cadeaux à déverrouiller !

En plus de la bonne nouvelle qu'est la date de sortie, Blizzard a prévu de fêter l'évènement avec des cadeaux récupérable en jouant à World of Warcraft. Vous pourrez en effet trouver des bornes d'arcade Warcraft Rumble dans les tavernes des principales grandes villes du jeu. Vous pourrez alors rassembler des Jetons Rumble et des Rumbles Metalisés en remplissant quelques objectifs et en explorant. Ces derniers vous permettront alors de déverrouiller et personnaliser un total de sept figurines à collectionner Warcraft Rumble. Par ailleurs, Blizzard fera plusieurs distribution et tiendra d'autres petits évènements via ses réseaux sociaux. Des bonus sont également attendu au lancement du jeu.