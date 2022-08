Warcraft Adventures: Lord Of The Clans est un point & click qui fut annulé en 1998. Et aujourd'hui nous pouvons découvrir les cinématiques du fameux jeu, avec le travail d'un fan.

En 1998 un point and click du nom de Warcraft Adventures : Lord Of The Clans aurait dû voir le jour. Hélas il fut annulé et c'est uniquement en l'an de grâce 2016 que nous avons pu découvrir un prototype et ainsi en apprendre plus sur l'histoire. Notamment via des cinématiques d'époque, dans une qualité plus que médiocre.

Un travail de titan sur le jeu Warcraft abandonné

C'est alors que pendant 6 ans un fan a réalisé un travail sans relâche sur Warcraft Adventures : Lord Of The Clans pour tenter de proposer une version "Remaster" des dites cinématiques. Le résultat assez bluffant est disponible via la vidéo comparative ci-dessus. C'est d'autant plus impressionnant que le développeur a travaillé seul.

Il est enfin arrivé. Après 2 ans, la version suivante et finale est sortie. La version 1.0 est un tournant pour moi. J'y travaille depuis 6 ans et pendant cette période, j'ai fait presque tout ce que je pouvais faire dans un délai raisonnable pour terminer et améliorer les cinématiques. Pour moi, le jeu est très agréable maintenant et je ne vois aucune utilité réelle à améliorer davantage les cinématiques. Je veux me souvenir de ce projet comme quelque chose d'amusant avant qu'il ne se transforme en une sorte de fardeau. Alors c'est ça. La version finale de mon projet Cutscenes Remaster et j'espère que tous ceux qui l'utiliseront pourront en profiter autant que moi. J'ai toujours voulu créer un mod substantiel pour un jeu que j'aime et je peux enfin dire que j'ai réussi (ou du moins essayé).

Vous pouvez télécharger son travail sur Warcraft Adventures : Lord Of The Clans en vous rendant sur le lien suivant.