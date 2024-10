Pour rappel, le tout premier jeu de la licence baptisé Warcraft: Orcs and Humans est sorti le 15 novembre 1994. Elle a depuis fait des petits, avec notamment un légendaire troisième opus, et surtout un MMO, sorti quant à lui le 23 novembre 2004 et toujours en grande forme. C'est donc tout logiquement le mois prochain que Blizzard va marquer le coup comme il se doit pour ces deux anniversaires charnières. Voici ce à quoi il faut s'attendre.

Alors que World of Warcraft a accueilli pour l'année de ses 20 ans sa dernière extension en date, baptisée The War Within, en août dernier, la licence originale née sous la forme d'un jeu de stratégie fête souffle quant à elle bientôt ses 30 bougies. C'est donc un double anniversaire cette année pour la licence culte de Blizzard, et le géant américain n'entend visiblement pas faire les choses à moitié. Il nous donne ainsi rendez-vous le 13 novembre à 19 heures (heure de Paris) pour un stream d'anniversaire en direct sur les chaînes Twitch, YouTube et TikTok officielles de la licence.

Blizzard joint l'invitation à cet événement dédié à Warcraft avec le message suivant : « C'est une année importante pour l'univers. Que vous soyez fan de Hearthstone, Rumble, que vos premières aventures remontent à Orcs and Humans ou que vous jouiez à World of Warcraft, il y en aura pour tous les goûts. Ne ratez rien de cet événement plein de surprises ! ». Rappelons que le MMO phare de Blizzard accueillera, après The War Within, deux autres extensions dans le cadre de sa Wordsoul Saga. Hearthstone et Rumble devraient de leur côté faire l'objet d'annonces de nouveaux contenus saisonniers et autres extensions.

Enfin, il n'est pas impossible que Blizzard réserve une belle surprise aux fans de la première heure à l'occasion d'un anniversaire aussi majeur, comme par exemple un très attendu Warcraft 4. Outre ce stream, un concert visant à célébrer les 20 ans de World of Warcraft suivra juste après. Rendez-vous est donc pris le 13 novembre prochain pour voir ce qui attend Azeroth et ses héros en célébration de 30 ans de bons et loyaux services.

