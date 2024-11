Hier soir se tenait en effet l'anniversaire des 30 ans de Warcraft, accompagné d'un concert pour les 20 ans du MMO phare de Blizzard dans le même univers. Alors que des leaks ont laissé échapper avant l'heure un remaster du second opus, Tides of Darkness, Blizzard avait encore quelques atouts dans sa manche pour sa franchise heroic-fantasy iconique. Ce qui devrait faire plaisir aux fans originels, à condition que le studio ait appris de ses erreurs après le scandale Reforged.

Un beau triple cadeau d'anniversaire pour les fans de Warcraft ?

Si beaucoup espéraient peut-être encore l'annonce tant rêvée d'un Warcraft 4 à l'occasion des 30 ans de la franchise de STR, il faudra hélas repasser dans probablement 10 ans. Blizzard n'est toutefois pas venu les mains vides pour fêter cet anniversaire charnière pour sa célèbre franchise. En plus d'un remaster de Tides of Darkness qui avait leaké avant l'heure, le géant américain a également annoncé un remaster du tout premier jeu, Orcs and Humans, sorti donc le 15 novembre 1994.

Les remasters de Warcraft 1 et 2 sont donc disponibles dès aujourd'hui, uniquement sur PC, via le launcher de Blizzard Battle.Net, respectivement à 9,99 et 14,99 euros. Remaster oblige, les deux titres profitent de graphismes améliorés, ainsi que de contrôles modernisés, tout en réintégrant des éléments coupés des jeux originaux. Les vétérans peuvent toutefois prendre une cure de nostalgie (et un sacré coup de vieux), en alternant entre version classique et remasterisée des deux jeux, tant pour les graphismes que pour les contrôles. L'aspect multijoueur des deux premiers opus devrait également être remis au goût du jour.

Warcraft 3 Reforged en profite également pour refaire parler de lui. Après l'un des pires lancements de l'histoire, le remaster tente de se racheter auprès d'une communauté trahie avec une version 2.0 proposant des changements à la pelle. Pour l'occasion, Blizzard a également mis en place une collection des trois remasters, baptisée Warcraft Remastered Battle Chest. Celui-ci est tarifé 39,99 euros. Reste maintenant à voir si ce retour de la franchise STR saura rendre un hommage digne de sa propre légende. Joyeux anniversaire Azeroth ?

Source : World of Warcraft sur YouTube