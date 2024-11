Pour rappel, Blizzard organise le 13 novembre un double anniversaire : celui du tout premier jeu Warcraft sorti le 15 novembre 1994, et celui de son MMO aux œufs d'or, déployé quant à lui le 23 novembre 2004. Une célébration qui devrait s'accompagner d'annonces pour tous les jeux ayant un rapport de près ou de loin avec la tentaculaire franchise heroic-fantasy. Un leak vient d'ailleurs de couper une partie de l'herbe sous le pied de Blizzard en ce sens.

Un leak fait des vagues avant la fête d'anniversaire de Warcraft

Avant d'être le MMO titanesque que l'on connaît, Warcraft était pour rappel à l'origine une franchise de jeux de stratégie. Cela a commencé avec Orcs and Humans en 1994, suivi de Tides of Darkness l'année suivante. Enfin, la plupart se souviennent surtout du légendaire troisième opus, Reign of Chaos, et son extension The Frozen Throne. Celui-ci a eu droit à un remaster en 2020, qui a toutefois provoqué un tollé. Terriblement bugué, amputé de nombreuses fonctionnalités, Warcraft 3 Reforged est devenu l'un des jeux les plus mal notés par les joueurs de l'histoire.

Le leak qui nous intéresse ici peut donc être pris à double tranchant. Alors que beaucoup prient pour la sortie d'un Warcraft 4, Blizzard semble plutôt vouloir remettre le couvert sur les remaster, avec celui de Warcraft 2 : Tides of Darkness. Repéré par le site spécialisé WoWhead, on peut voir sur BlizzTracker la présence d'une Alpha Interne pour le jeu de stratégie sorti en 1995. D'autres éléments à son sujet ont ensuite leaké, comme son logo et des illustrations.

Après la douche froide Warcraft 3 Reforged, les fans ayant découvert ces leaks se sont toutefois montrés méfiants, et très potentiellement à raison. Espérons toutefois que Blizzard a appris à la dure de ses erreurs passées et que ce remaster de Tides of Darkness ne va pas couler dans les abysses. Nous en aurons le cœur net le 13 novembre à l'occasion de la soirée d'anniversaire de la franchise.

Sources : BlizzTracker ; WoWhead