Le monstre War Thunder est un MMO aux millions de joueurs qui se paye quand même le luxe d'avoir entre 500 et 700 millions joueurs quotidien. Dans ce contexte de succès, on comprend mieux l'intérêt pour l'éditeur Gaijin Entertainment de proposer un spin-off mobile portant le nom de WT : Edge qui est en cours de développement et qui entrera en test bêta fermé dans les mois à venir.

War Thunder, oui, mais partout

Le jeu devrait proposer des modèles de dégâts et de vol réalistes et des véhicules historiquement précis comme c'est déjà le cas dans le jeu consoles/PC War Thunder, mais avec l'ajout d'un système de progression qui sera adapté à l'expérience mobile et permettra aux joueurs d'accéder plus rapidement à de nouveaux véhicules. Car on se doute que les temps de jeux ne sont pas comparables.

Gaijin Entertainment, explique dans son communiqué :

Les joueurs nous demandent depuis de nombreuses années de décliner War Thunder sur les appareils mobiles. Nous devions d'abord nous assurer qu'un matériel suffisamment puissant soit largement disponible pour les joueurs, et que le public des jeux mobiles est prêt pour des jeux hardcore comme War Thunder. Maintenant, nous pensons que le moment est venu. En gros, nous avons essayé de déterminer les avantages de War Thunder par rapport aux autres jeux du marché, et de nous concentrer pour apporter cela sur mobile

Il faut bien admettre que le MMO peut se montrer particulièrement complexe, surtout quand il s'agit de remporter un combat dans un avion que l'on vient juste de débloquer et dont on est pas habitué. Idem du coté des chars et des navires de guerre.

Pour l'heure nous n'avons pas de sortie pour ce jeu mobile qui est prévu sur Android et iOS. Comme expliqué un peu plus haut, nous devrions avoir une phase de bêta dans les mois à venir pour s'en faire une idée.