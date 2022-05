C'est enfin le week-end, ce qui signifie que près de 48h de liberté s'offrent aux joueurs pour s'adonner à leur passe-temps favori. À quoi avez vous joué cette semaine, et à quoi allez-vous jouer ce weekend ?

À quoi avez-vous joué ? Quel jeu avez-vous commencé ou fini cette semaine ? Vos coups de coeur... coups de gueule... Combien de Succès débloqués ? De Trophées glanés ? De démos téléchargées ? De jeux achetés ? De manettes fracassées ? Plutôt du jeu en solo, en réseau ?

Des anecdotes sympas, des moments de vie à partager ? En clair : elle a ressemblé à quoi, votre semaine placée sous le signe du jeu vidéo ?

À vous de À vous de nous le dire, à vous de discuter dans les commentaires ci-dessous, d'échanger avec passion.

D'ailleurs, voici la semaine de la rédaction de Gameblog !

Damien Greffet : Après avoir enchaîné les tours sur F1 22 la semaine dernière, votre serviteur a repris ses bonnes vieilles habitudes. Il a donc recommencé à faire du bunny hopping et à straffer en envoyant de grands coups de fusil à pompe sur une bande son métal dans la démo de Metal : Hellsinger. Vous dévirez d'ailleurs pouvoir découvrir de premières impressions sur le jeu dans les semaines à venir, sur votre site favori bien évidemment !

Camille Allard : Le Rédac' Chef Adjoint n'a pas été très aventurier. Notre homme a passé la semaine à poncer Call to Arms : Ostfront, comme la semaine précédente. Attention, il paraît qu'il a cette fois attaqué la campagne soviétique, délaissant son Luger de cœur pour un Tokarev TT33 à la finition plus discutable. Bref, on reste dans l'ambiance 1944.

Noëllie Mautaint : La gente dame de la rédaction s'est plongée dans le test de Vampire : The Masquerade - Swansong, et elle a donc passé une bonne partie de sa semaine à croquer des jugulaires. Le test arrivera d'ailleurs sur votre site préféré la semaine prochaine. Les amateurs de fluides corporels seront aux anges !

Yohann Rapi : Après avoir poncé Trek to Yomi, Sutter_Cane avait besoin de douceur et de zénitude. Il a donc décidé de rester au Japon, mais de laisser tomber le combat. La solution ? Une cure de Japanese Rail Sim. Après avoir poncé les opus 3DS, notre homme s'est attaqué à la version PS4 qui offre de meilleurs graphismes, mais abandonne (forcément) la 3D stéréoscopique.

Benjamin Cornu : Après avoir poncé Trackmania la semaine dernière, Poufy est retombé dans ses travers habituels. Cette semaine il a donc farmé Gran Turismo 7 en profitant du glitch de la SRT Tomahawk. Et lorsqu'il est lassé d'entasser les bagnoles dans son garage qui en compte déjà plus de 350, notre pro de la vidéo se fait mousser en mode Sport avec son classement pilote A et son rang de fair-play S.

À tout de suite dans les commentaires... mais pas seulement.

VENEZ REJOINDRE LE DISCORD DE GAMEBLOG