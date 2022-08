Surfshark qui est surtout connu pour son système de VPN vient de lever le voile sur le résultat d'une étude concernant la triche au sein des jeux vidéo. Qu'il s'agisse d'ailleurs de titres en ligne ou totalement solo. Pour trouver ces résultats, l'entreprise a fait une d’analyse du contenu relatif à la triche pour des jeux spécifiques, sur YouTube.

Minecraft en haut du podium des jeux vidéo des tricheurs

Sans grande surprise c'est Minecraft qui rafle le tout. La raison est très simple, il s'agit du jeu vidéo le plus joué au monde. Dans ces conditions difficile de pouvoir le détrôner. Avec le même raisonnement on retrouve Among US et Fortnite. Voici le reste du classement :

Il faut toutefois faire la part de choses, la triche sur Minecraft peut concerner le mode solo à savoir une triche (comme sur les Sims 4 plus loin dans le classement) qui n'est absolument pas nocive. C'est l'inverse exact avec de la triche très toxique comme sur un jeu tel que Fortnite.

L'un des modules de triche les plus connus de Minecraft est X-Ray qui permet de voir à travers les murs et de repérer ainsi de loin les donjons et les ressources rares. Beaucoup de serveurs tentent d'ailleurs de faire la chasse à ce type d'outils qui viennent totalement détruire le principe même du titre. Notons que les joueurs ont regardé des vidéos de triche Minecraft 30,56 millions de fois. Une honte ? À vous de voir ce que vous pensez de la triche dans les jeux vidéo.