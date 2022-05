Les joueurs vont être gâtés dans les semaines à venir. En plus d’une nouvelle fournée de titres Xbox Game Pass et PS Plus à venir pour les abonnés ainsi qu'un FPS culte offert sur l’Epic Games Store cette semaine, ils vont bientôt pouvoir mettre la main sur quelques autres jeux gratuits.

Les jeux gratuits Amazon Prime de juin 2022

Comme chaque mois, Amazon Prime offre une sélection d’objets in-game à ses abonnés ainsi qu’une sélection de jeux gratuits sur PC, pouvant être gardés à vie. Et comme d’habitude, il y en a pour tous les goûts. Entre un titre wholesome tout mignon, un gros FPS et un jeu culte qui reviendra avec une suite très attendue, tout le monde y trouvera son compte. Assez de suspense, voici sans plus attendre les jeux d’Amazon Prime pour juin 2022 :

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Présentation des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juin 2022

En plus de ces 6 jeux gratuits, disponibles dès le 1er juin, les abonnés Amazon Prime pourront récupérer pléthore de contenus in-game. Il y aura par exemple des coffres Overwatch ou encore des cadeaux sur Pokémon Go, Apex Legends, Fall Guys et PUBG.