Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe. On ne compte plus le nombre de séries et de films à venir sur les plateformes de streaming. The Last of Us, Life is Strange, Ghost of Tsushima, Super Mario, Fallout, Bioshock… les noms se comptent par dizaines. Ce n’est pourtant pas nouveau car plusieurs se sont essayés à l’exercice avant avec un succès clairement mitigé. Aujourd’hui un classement nous révèle les films de jeux vidéo les plus populaires et il y a de grosses surprises dans le lot.

Voici les films de jeux vidéo les plus populaires au monde

Les jeux vidéo et Hollywood, ça n’a jamais fait grand ménage. Aujourd’hui, la donne est en train de changer avec plusieurs adaptations qui cartonnent au box office à l’instar des films Sonic, Uncharted ou encore Detective Pikachu. Une étude récente s’est penchée sur le cas du dixième art au cinéma et nous révèle les films de jeux vidéo les plus populaires dans le monde. Le classement a de quoi surprendre.

Tomb Raider (2018) Monster Hunter et Mortal Kombat (1995) Hitman : Agent 47 Warcraft Need For Speed Resident Evil: Retribution Resident Evil Rampage Assassin’s Creed The Angry Birds Movie OA: Dead or Alive

Le premier film Mortal Kombat arrive néanmoins en tête du classement en Amérique du Nord et Latine, tandis que le Canada de son côté préfère Resident Evil et Resident Evil : Retribution. L’Europe quant à elle le place à la seconde place, derrière Tomb Raider, qui pourrait finalement ne pas avoir de suite. Les plus observateurs auront remarqué que la plupart des films de la liste ont reçu des critiques plutôt acerbes et pourtant ce sont eux qui ont le plus d’intérêt aux yeux des internautes. Si on se penche du côté des critiques sur des sites réputés comme Rotten Tomatoes, aucun d’eux n’est dans la liste. En réalité, ce classement se base sur la fréquence des recherches Internet et non sur un sondage auprès de joueurs ou cinéphiles. Comme quoi les gens cherchent tout et n'importe quoi.